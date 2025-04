Nouveautés + tendances 4 1

Nintendo dévoile des détails passionnants sur le nouveau Mario Kart

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 17/4/2025

Dans une présentation "Mario Kart Direct", Nintendo dévoile des détails jusqu'ici tenus secrets sur son nouveau jeu de course fun.

Pour le lancement de la Switch 2 le 5 juin, les fans de Nintendo pourront se lancer dans une nouvelle aventure Mario Kart «» . Afin de réduire l'attente jusqu'au lancement, Nintendo présente de nouvelles séquences du très attendu Fun Racer dans un livestream «Mario Kart Direct».

Vous pouvez regarder la présentation complète dans la vidéo intégrée ci-dessous. J'ai résumé ci-dessous toutes les informations importantes.

Pistes : Rainbow Road confirmée!

«Mario Kart World» propose pour la première fois dans l'histoire de la série un monde de jeu ouvert, où l'on peut se déplacer librement. Les circuits sont répartis partout dans le monde ouvert. Les nouveaux circuits suivants ont été présentés par Nintendo lors de la présentation :

Circuit Mario Bros

Un circuit pour débutants relativement simple dans le désert.

Les circuits sont généralement beaucoup plus larges que dans les jeux précédents, notamment en raison du nombre plus élevé de joueurs.

Crown City

Un parcours dans une grande ville - y compris de nombreuses possibilités de voler dans les airs.

Les voitures glissent désormais dans les airs sans parachute.

Salty Salty Speedway

Venise comme «Mario Kart» circuit. Beaucoup d'eau, beaucoup de virages.

Les sections sous l'eau n'existent plus dans «World» - à la place, vous roulez sur l'eau avec les karts.

Starview Peak

Un circuit vertical avec de nombreuses pentes et de nombreuses possibilités de chutes.

Un nouveau personnage : le pingouin de «Super Mario 64».

Boo Cinema

Ce parcours vous fait entrer dans un film d'horreur.

Visuellement, les parcours offrent beaucoup de variété.

Comme dans chaque «Mario Kart», il y aura aussi des circuits rétro. Ceux-ci ont cependant été fortement remaniés pour «World». Ils sont également situés dans le monde ouvert du jeu et, comme les nouveaux circuits, ils sont affectés par les conditions météorologiques changeantes et le cycle jour/nuit. Nintendo a présenté les circuits rétro suivants :

Toads Factory (Wii)

Les fans de «Mario Kart Wii» (2008) reconnaîtront ce circuit.

Peach Beach (Gamecube)

J'ai roulé pour la première fois sur Peach Beach dans «Mario Kart : Double Dash !!» (2003).

Wario Shipyard (3DS)

«Mario Kart 7» est représenté par le circuit Wario.

Nintendo confirme également le retour de la Rainbow Road. La piste sera débloquée une fois que vous aurez réussi toutes les coupes du jeu (nous y reviendrons plus bas). Un petit teaser visuel est également disponible dans la vidéo:

La Rainbow Road est-elle située dans le ciel ?

Au total, 28 routes sont visibles sur la carte générale. Avec la Rainbow Road, une autre s'ajoute à la liste. On ne sait pas si d'autres masses terrestres se trouvent à l'écart de la grande île.

Un continent entier attend d'être parcouru.

En dehors des circuits présentés en détail, la vidéo montre les parcours suivants (qui ont déjà été découverts, entre autres, dans des événements d'avant-première et d'autres documents relatifs au jeu) :

Airship Fortress

Desert Hills

Dino Dino Jungle

DK Pass

DK Spaceport

Faraway Oasis

Grand ? Block Ruins

Koopa Troopa Beach

Peach Stadium

Shy Guy Bazaar

Sky-High Sundae

Wario Stadium

Whistletop Summit

Personnages & karts : plus de choix, moins de liberté

En plus des personnages connus comme Mario, Luigi, Peach, Bowser et Yoshi, «Mario Kart World» compte plus de nouveaux venus que jamais.

Voilà les nouveaux pilotes que l'on peut voir dans la vidéo (classés par ordre alphabétique, avec les noms en anglais - j'ai mis à chaque fois un lien vers les entrées de chaque personnage sur Mario Wiki, au cas où un nom ne vous serait pas familier) :

Les personnages réservent quelques surprises inattendues.

Les karts ne peuvent plus être bricolés, comme c'était encore le cas dans «Mario Kart 8». Au lieu de cela, vous choisissez parmi des karts ou des motos prédéfinis :

Le jeu vous donne moins de liberté pour les karts.

Modes de jeu : un ensemble solide

Les deux modes de jeu principaux de «Mario Kart World» sont le mode Grand Prix et le «Knockout Tour».

Dans les Grand Prix, vous affrontez 23 autres pilotes sur quatre circuits successifs. Contrairement aux jeux précédents «Mario Kart», vous n'êtes pas interrompu par des menus entre les circuits, mais vous vous rendez directement au départ du circuit suivant.

Nintendo confirme sept coupes pour le jeu : Champignon, Fleur, Étoile, Carapace, Banane, Feuille et Éclair. Si vous remportez toutes les coupes, vous débloquerez la Rainbow Road.

Toutes les coupes confirmées

Dans le Knockout Tour, vous foncez à travers six ( !) parcours successifs - sans reprendre votre souffle entre les deux. Après chaque parcours, les quatre derniers coureurs sont éliminés. Nintendo confirme huit Knockout Tours : Champignon Turbo doré, Plante de glace, Lune de puissance, Carapace bleue, Cerise, Gland, Fleur de nuage et Cœur:

Tous les Knockout Tours confirmés.

De plus, les Time Trials sont de retour, dans lesquels vous êtes seul à battre des records de temps et à affronter, au choix, les données fantômes d'autres joueurs en ligne.

Parfois, on a envie de faire la course tout seul.

Dans le mode «VS Race», vous créez vos propres packs de course. Vous créez ainsi vos propres Grand Prix avec vos propres règles. Vous pouvez même définir des sections de circuit en monde ouvert comme circuits de course qui n'apparaissent pas dans les Grand Prix réguliers et le Knockout Tour. Dans le cadre de la présentation de ce mode de jeu, Nintendo confirme le retour du 150cc comme vitesse de jeu.

Pour les fans de battle, il y aura également deux modes de jeu. Dans le classique «Baloon Battle», vous devez détruire les ballons des pilotes adverses tout en défendant les vôtres.

J'adore les batailles de ballons.

Dans «Coin Runners», il s'agit de collecter un maximum de pièces. Nintendo ne précise pas si les deux modes de combat se dérouleront également dans le monde ouvert du jeu ou dans des arènes de combat séparées.

Collecter des pièces pour gagner - plus facile à dire qu'à faire.

En mode «Free Roam», vous explorez l'ensemble du monde du jeu de manière totalement libre. Vous pouvez vous rendre partout, même sur l'eau. Le mode photo vous permet d'immortaliser vos découvertes à tout moment.

Le monde est immédiatement libre d'être exploré et ne vous impose aucune limite.

Bien sûr, il y a aussi beaucoup de secrets à découvrir dans le monde ouvert. Par exemple, des centaines de boutons P qui, lorsqu'ils sont activés, déclenchent de petites missions. Dans la vidéo, par exemple, Waluigi doit réussir un mini-circuit avec des obstacles dans un temps donné.

Les mini-missions sont destinées à vous aider à améliorer vos compétences

De plus, des objets cachés attendent d'être découverts, y compris des pièces spéciales à collectionner et des interrupteurs ? Vous pouvez également voir qu'en free roam, vous pouvez monter dans des véhicules plus grands et les contrôler. Par exemple, Mario peut s'engouffrer dans un camion géant et rouler sur l'autoroute du désert :

Combien de temps Mario peut-il rester dans le camion ?

Les véhicules semblent également être disponibles en course. A la fin de la présentation Direct, Luigi saute dans un hélicoptère et vole au-dessus de la tête de ses adversaires:

Enorme!

Bien sûr, «Mario Kart World» ne se joue pas qu'en solo, mais surtout en mode multijoueur. Via l'écran partagé, quatre joueuses peuvent jouer simultanément. Si vous connectez votre Switch 2 sans fil à d'autres consoles, jusqu'à 8 joueurs peuvent s'affronter simultanément en multijoueur local. En ligne, 24 pilotes s'affrontent ou explorent le monde en free roam.

En mode Free Roam avec des amis, vous pouvez aussi prendre de belles photos souvenirs.

«Mario Kart World» profite des nouvelles fonctionnalités en ligne de la Switch 2 - y compris le chat vocal et la fonction de partage d'écran. La caméra de la Switch 2 est également prise en charge. Ainsi, les visages de vos amis s'affichent à côté des karts lors des courses. Cette fonction est également disponible en écran partagé local - une seule caméra suffit à reconnaître jusqu'à quatre visages et à les afficher dans le jeu.

Une fonctionnalité amusante.

Items : de vieilles connaissances et de nouveaux casse-pieds

En plus des objets bien connus comme l'éclair, le missile et les tanks, «Mario Kart World» propose également quelques nouveaux objets qui ont le potentiel d'agacer sérieusement.

La «Coin Shell» est un objet 2 en 1 très pratique. Il vous permet non seulement d'abattre les ennemis, mais aussi de collecter les pièces que le char perd en chemin. Les pièces servent, comme dans «Mario Kart 8», à gagner en vitesse.

Pratique.

Avec le «Ice Flower», vous gelez les personnages adverses pendant un court laps de temps.

Je déteste déjà cet objet.

Lorsque vous avez ramassé un objet marteau, vous pouvez envoyer de très nombreux marteaux à grande vitesse vers l'avant. Ils resteront également coincés dans la piste pendant un court moment, devenant ainsi un obstacle supplémentaire pour tous les pilotes derrière vous.

Chaos pur.

Avec le «Mega Mushroom» vous devenez gigantesque pendant une courte période et vous écrasez vos adversaires.

Poussez-vous!

La plume vous permet de sauter dans les airs et d'éviter les tanks. Vous pouvez également utiliser cet objet pour prendre des raccourcis.

La plume est un objet défensif.

Si vous utilisez l'objet Kamek, le sorcier de la cour de Bowser transforme les ennemis en d'autres personnages. Dans la vidéo, vous pouvez voir tout le peloton se transformer en «Charging Chucks».

Quel sera l'impact de cette transformation sur la conduite?

Des «Turbo Snacks» sont également disséminés sur les circuits et dans le monde ouvert du jeu. Si vous en ramassez une, vous recevrez une friandise de la région dans laquelle se trouve votre pilote de karting. En les mangeant, vous débloquez de nouvelles tenues pour vos personnages, qui sont également liées à la partie du monde du jeu concernée. Par exemple, Mario obtient une tenue japonaise lorsqu'il consomme des sushis. Nintendo ne précise pas si les costumes ont un impact sur la conduite ou d'autres effets.

Luigi mange une pizza et devient gondolier.

Aide aux kartistes inexpérimentés

Nintendo confirme que les fonctions d'aide à la conduite de «Mario Kart 8» seront également intégrées à «Mario Kart World». Avec «Smart Steering» vous gardez automatiquement le cap, avec «Auto Accelerate» votre personnage accélère tout seul et avec «Tilt Controls» vous dirigez le jeu avec les mouvements de la manette. La nouveauté est «Auto-Use Item», qui contrôle automatiquement l'utilisation des objets. De plus, il est désormais possible d'optimiser les paramètres de la caméra.

Un ensemble de fonctionnalités bienvenu, surtout pour les jeunes fans de Mario.

Des nouvelles astuces pour les vieux de la vieille

Les habitués de «Mario Kart» seront ravis d'apprendre que les personnages de «World» ont en réserve quelques nouvelles astuces qui pourraient bien bouleverser le cours du jeu.

En appuyant sur le bouton Drift pendant que votre personnage va tout droit, vous activez le nouveau «Charge Jump». Plus vous appuyez longtemps, plus le pilote saute haut dès que vous le relâchez. Vous éviterez ainsi les obstacles et les chars. Vous pouvez également utiliser le Jump pour accéder à des rampes plus élevées sur lesquelles vous pouvez grinder.

Même sans ressort, vous pouvez sauter.

Si vous sautez vers un mur, vous pouvez rouler sur le mur pendant un court instant.

Avec les walljumps, vous prenez des raccourcis.

Si vous ratez une figure ou si vous prenez un mauvais virage quelque part, vous pouvez désormais activer une fonction Rewind qui vous permet de rembobiner votre karting «» . C'est pratique lorsque vous expérimentez le mode «Free Roam». Mais cette fonction peut aussi être utilisée dans les courses régulières.

Mais attention : contrairement aux fonctions Rewind dans d'autres jeux de course, seul votre pilote est rembobiné, tandis que le reste continue à rouler normalement.

Ici, ce n'est pas le temps qui est rembobiné, mais uniquement votre pilote.

Vous pouvez lire nos premières impressions sur la Nintendo Switch 2 et «Mario Kart World» dans cet article :

vidéo En coulisse Nous sommes allés tester la Nintendo Switch 2 à Paris par Domagoj Belancic

Vous pouvez voir notre rapport en vidéo ici:

Après la première présentation de «Mario Kart World», notre collègue Debora a rassemblé toutes les informations dans cet article :

En coulisse Toutes les infos sur « Mario Kart World » pour la Switch 2 par Debora Pape

Photo d’en-tête : Nintendo

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)