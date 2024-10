Sorti de nulle part, Nintendo annonce un réveil qui veut vous tirer du sommeil de manière peu conventionnelle.

Nintendo annonce un nouveau matériel, mais il ne s'agit pas de la très attendue Switch 2. Non, la société japonaise présente plutôt un... un réveil ? L'horloge de chevet interactive de Nintendo s'appelle "Alarmo" et devrait vous aider à vous lever plus facilement du lit le matin.

Levez-vous avec les sons de Nintendo

Au lieu de sons d'alarme génériques et agaçants, Alarmo propose des sons d'alarme agaçants issus des jeux Nintendo. Dans la bande-annonce de voir, on peut entendre une alarme de Super Mario Odyssey, qui joue des mélodies du jeu et des effets sonores de pièces collectées. Une alarme de Splatoon 3 est également présentée, avec de la musique et des salves d'armes à feu.

Contrôle par capteur de mouvement

Le réveil est équipé d'un capteur de mouvement. Pour désactiver l'alarme, vous n'avez pas besoin de toucher la montre, mais simplement de sortir du lit. Le réveil réagit également à vos mouvements dans le lit et joue des effets sonores avec plus d'intensité à mesure que vous bougez. Dans Super Mario Odyssey, les pièces tintent de plus en plus souvent et dans Splatoon 3, les tirs s'intensifient à mesure que vous bougez. Si vous ignorez le réveil et restez au lit, l'alarme devient plus intense, plus forte et plus agaçante.

Le capteur de mouvement est utilisé, entre autres, pour éteindre le réveil.

Source : Nintendo

Le capteur de mouvement est également utilisé pour suivre vos mouvements pendant votre sommeil. Lorsque vous vous levez, vous pouvez voir si vous avez bien dormi et combien vous avez bougé pendant la nuit grâce aux statistiques affichées sur le réveil.

Statistiques sur la qualité du sommeil.

Source : Nintendo

Jeux confirmés et disponibilité

Pour l'instant, Nintendo a annoncé des alarmes pour cinq jeux : Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3, Ring Fit Adventure et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Pour chacun des jeux, il existe sept "scènes" différentes qui vous réveillent de différentes manières. Si vous connectez le réveil à Internet, vous recevrez d'autres mises à jour gratuites. Pour l'instant, Nintendo confirme les alarmes de Mario Kart 8 Deluxe et d'Animal Crossing.

C'est bien beau tout ça, mais j'aimerais bien une alarme extra-énergétique avec Navi de "Ocarina of Time" qui me tire de mon sommeil profond avec des centaines de "Hey, Listen !".

La montre est commandée par un bouton rotatif en caoutchouc.

Source : Nintendo

Ce n'est pas tout, Alarmo a d'autres sons en stock. Le réveil propose une sélection de sons et de mélodies relaxants issus de jeux Nintendo que vous pouvez écouter pour vous endormir. Le réveil peut également émettre un son de cloche toutes les heures - avec une animation sympa à l'écran.

Alarmo est disponible jusqu'à mi-janvier 2025 uniquement pour les abonnés à Nintendo Switch Online.