Nikon ZR : caméra cinéma à un prix défiant toute concurrence

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 10/9/2025

Un jour après Canon, Nikon présente également une nouvelle caméra cinéma compacte. Elle se distingue par un très bon rapport qualité-prix. Seul le boîtier minimaliste ne plaira pas à tout le monde.

Début 2024, Nikon a racheté le fabricant de caméras de cinéma RED. Aujourd'hui, cette collaboration porte ses fruits pour la première fois dans un produit grand public : avec la ZR, Nikon entre avec fracas sur le marché des caméras cinéma compactes. Conçue de A à Z, elle vise le même public que la Sony FX3.

Caméra Nikon ZR Gehäuse

Cette annonce intervient un jour seulement après que Canon ait également lancé sa première caméra de ce type, la EOS C50.a href="/page/canon-eos-c50-attaque-frontale-sony-fx3-39439"> - et le modèle de Nikon vole la vedette à celui de Canon à certains égards. Il dispose d'un capteur plus rapide, d'un stabilisateur d'image et d'un écran plus grand - mais il est tout de même plus petit et moins cher. Le prix de 2349 francs ou euros est une véritable déclaration de guerre. Contrairement à Canon, l'appareil n'est pas livré avec une poignée XLR.

Les dimensions compactes sont possibles parce que l'appareil photo n'a pas de viseur, pas de système de refroidissement actif et une poignée inhabituellement petite pour Nikon. De manière générale, le fabricant réduit les commandes au strict minimum. Mais à certains endroits, le minimalisme prend des allures étranges. Ainsi, le ZR ne dispose que d'un port micro-HDMI. Comme deuxième support de stockage (en plus du CFexpress B), il utilise une carte microSD au standard UHS-1, trop lent pour un stockage redondant des vidéos.

En haut, vous trouverez trois boutons programmables et un levier de zoom. Vous pouvez ainsi contrôler des objectifs à zoom puissant et zoomer numériquement grâce à la résolution 6K.

Source : Nikon

Capteur partiellement empilé du Z6III

Un capteur plein format partiellement empilé de 24 millions de pixels est utilisé comme pièce maîtresse. Il se trouve déjà dans le Nikon Z6III et dans le Panasonic Lumix S1II. Dans le modèle jumeau de la maison, le capteur est lu en mode vidéo 6K en moins de 10 millisecondes - une très bonne valeur. Ainsi, les effets de rolling shutter ne se produisent plus que dans des situations extrêmes. Ce temps de lecture rapide est un avantage par rapport au Canon EOS C50 et au Sony FX2, qui utilisent tous deux un capteur BSI de plus de 30 mégapixels. Bien que, selon les premiers essais, celui de Canon soit également relativement rapide (environ 15 millisecondes)

Le capteur du Nikon ZR fournit des vidéos au format RAW en 6K (6048 × 3402 pixels) avec jusqu'à 60 images par seconde (FPS). Le 4K est enregistré en suréchantillonnage jusqu'à 60 FPS, et à 120 FPS, la caméra passe à un recadrage de 1,5 fois. La plage dynamique du capteur est de 15 diaphragmes, selon Nikon, et le double gain ISO (800 et 6400 dans le profil Log) devrait assurer une bonne gestion du bruit.

Le capteur partiellement empilé est très bien adapté à la vidéo grâce à un temps de lecture rapide.

Source : Nikon

La collaboration avec RED se manifeste au niveau des couleurs : vous pouvez enregistrer des vidéos non seulement dans les formats et profils habituels de Nikon, mais aussi au format RAW du fabricant de caméras de cinéma (.R3D) - en 12 bits, Log3G10 et RedWideGamutRGB. Le look devrait être cohérent avec le RED V-Raptor et le RED Komodo. En dehors du profil Log, neuf présets RED sont disponibles, qui réduisent l'effort de colorgrading au détriment d'un peu de dynamique.

Un écran géant, un bon autofocus

En plus du prix, Nikon veut se démarquer de la concurrence par autre chose : Le ZR est conçu de manière à ce que vous n'ayez pas nécessairement besoin d'une cage et d'une quantité d'accessoires. L'écran arrière de 4 pouces est le plus grand de cette catégorie d'appareils et offre une résolution de 3,01 millions de pixels (1280 × 800 pixels). La luminosité maximale est de 1000 nits et il couvre l'espace colorimétrique DCI-P3. Si vous voulez quand même un moniteur externe, il devrait y avoir un écosystème de cages aussi important que celui de Sony, grâce à une collaboration avec SmallRig.

L'écran de 4 pouces s'ouvre et pivote.

Source : Nikon

Les tests montreront si l'absence de refroidissement est un inconvénient si vous voulez enregistrer de longues vidéos au soleil. Selon Nikon, à température ambiante, la caméra ne surchauffe qu'après 125 minutes d'enregistrement 6K. Cette valeur est valable avec une alimentation externe, en mode batterie, la batterie cède après environ 95 minutes.

Le système autofocus à 299 points de détection de phase est identique à celui du Nikon Z6 III et les algorithmes offrent toutes les commodités modernes, comme la détection automatique de différents sujets (visages, yeux et corps, véhicules et avions, chiens, chats et oiseaux) et le suivi de sujet. Le stabilisateur d'image compense les tremblements sur cinq axes jusqu'à huit niveaux d'exposition. Le ZR peut enregistrer le son au format 32 bits flottant. Nikon lance également un microphone shotgun compact qui utilise les contacts numériques du nouveau sabot de flash.

Microphone Nikon Shotgun Microphone ME-D10

Le Nikon ZR coûte 2349 francs ou euros. Il sera disponible à partir de fin octobre.

Photo d’en-tête : Nikon

