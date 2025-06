Nouveautés + tendances 19 6

Netflix montre ce qui va suivre : les 8 plus grands moments de "Tudum" 2025

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 2/6/2025

Des fissures de la taille d'un portail à Hawkins aux jeux d'enfants mortels à Séoul en passant par un renne bleu en pleine mer, l'événement "Tudum" de cette année a permis à Netflix de montrer une fois de plus à quel point le streaming peut être coloré, sombre et sauvage.

Netflix fait ce que Netflix aime le plus : se célébrer. Cette année, l'événement «Tudum» n'a pas fait dans la dentelle, mais dans la dentelle - avec de grands noms, de grandes émotions et des annonces encore plus grandes. Entre les apparitions de pop stars et les bandes-annonces de séries, une chose a été dévoilée : la feuille de route du streaming pour les mois à venir.

Pourquoi l'émission s'appelle-t-elle «Tudum»? Le nom vient de l'emblématique «Tuduuuuum», que l'on entend au lancement de chaque production Netflix. Quelle est son origine ? Il existe de nombreuses théories . Personne n'en sait vraiment rien.

Anyway, si vous avez manqué le fan show, voici les huit moments forts les plus passionnants en accéléré.

1. «Stranger Things 5» a enfin une date de sortie - ou trois

En termes de contenu, la saison 5 promet exactement ce que nous voulons : des portails sombres, un confinement militaire, des Eleven en fuite - et un Hawkins sur le point de sombrer. Les Kids sont maintenant des adolescents (et pour certains presque des adultes), mais l'objectif reste le même : Trouver et détruire Vecna. Définitivement.

Netflix ne se contente pas cette fois d'une série en deux parties, mais sert la saison finale en trois portions. Et oui, même si les deux dernières parties ne sont séparées que de quelques jours : L'intention derrière tout cela est aussi subtile qu'un démogorgon en patins à roulettes : Que ceux qui ne consultent Stranger Things» que pour «s'abonnent directement pour trois mois - et non pour deux. Bravo ! Très intelligent.

Début de la première partie : 26 novembre 2025

Départ partie 2 : 26 décembre 2025

Lancement partie 3 : 1er janvier 2026



2. les six ( !) premières minutes de «Wednesday», saison 2

Les six premières minutes de la nouvelle saison sont sorties - et elles montrent Wednesday au meilleur de sa forme. Au lieu de vacances à la plage ou d'un job d'étudiant, il y a une enquête sur un meurtre, des flashbacks avec des moments de choc à l'école primaire et une cave plutôt effrayante remplie de poupées. Car Wednesday est sur la piste du célèbre «Kansas City Scalper» - un voleur d'école de beauté fétichiste des tondeuses à cheveux, joué par Haley Joel Osment.

Mais quelque chose est différent : ses visions deviennent folles. Larmes noires et perte de contrôle. Elle retourne donc à Nevermore pour comprendre ce qui est arrivé à son don. Ah oui, Lady Gaga est aussi de la partie dans le rôle de la mystérieuse mais légendaire institutrice Rosaline Rotwood.

Début de la première partie : 6 août

Début de la 2e partie : 3 septembre



3. «Squid Game» La saison 3 apporte le final - et la première bande-annonce

Vous avez déjà vu une première bande-annonce teaser dans mes points-clés du streaming de ce mois. Maintenant, Netflix a ajouté la première vraie bande-annonce. Ce qui est clair, c'est que le jeu entre dans sa phase finale. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Gi-hun est de retour, marqué par l'échec de sa rébellion contre ceux qui tirent les ficelles des jeux. Nombre de ses alliés sont morts, sa conscience est lourde. Et pourtant, il est de retour dans l'arène.

Une fois de plus, des épreuves mortelles l'attendent, y compris de nouveaux jeux et des cauchemars bien connus comme la terrifiante poupée Young-hee. La saison finale promet d'être riche en émotions, et un duel entre Gi-hun et Front Man semble inévitable.

Début: 27 juin



4. «Knives Out 3» reçoit un titre sombre - et un casting de stars

Le détective sudiste charismatique et nasillard est de retour : Dans «Wake Up Dead Man», Benoit Blanc doit résoudre son affaire la plus dangereuse et la plus impossible. On ne sait pas encore grand-chose de la nouvelle énigme que Rian Johnson a tricotée pour son troisième volet de la série. Juste une chose : le ton sera plus sombre, le cadre restera secret - et la liste des invités sera une fois de plus exquise.

En plus de Daniel Craig dans le rôle de Blanc, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington et Andrew Scott sont notamment de la partie. Johnson lui-même compare sa stratégie de casting à la planification d'un dîner - le festin du polar est donc prêt.

Lancement : 12 décembre



5. «One Piece» montre pour la première fois : Tony Tony Chopper!

Il est petit, moelleux, porte un énorme bonnet rose - et est déjà considéré comme la star secrète de «One Piece» saison 2 : Tony Tony Chopper a fait sa première apparition en live-action dans un clip First Look.

L'adorable petit renne au nez bleu n'est pas seulement incroyablement mignon, il est aussi médecin, avec le grand rêve de pouvoir guérir toutes les maladies du monde. Malgré sa nature timide, Chopper a un cœur énorme (même s'il ne l'admettra jamais) et devient rapidement un soutien émotionnel au sein de l'équipage autour de Ruffy et un personnage clé dans l'intrigue de «One Piece».

Début : Quelque part en 2026



6. Guillermo del Toro «Frankenstein» fait de sombres débuts

Guillermo del Toro donne enfin vie à son projet de cœur : «Frankenstein», basé sur le roman légendaire de Mary Shelley, promet une poésie sombre, des questions existentielles et une beauté monstrueuse.

Del Toro travaille sur cette adaptation depuis plus de dix ans. C'est désormais chose faite, avec Oscar Isaac dans le rôle de Victor Frankenstein et Jacob Elordi dans celui du monstre de Frankenstein. Del Toro veut rester fidèle au matériau d'origine, tout en y apportant sa touche typique : Monstres compatissants, ambivalence morale et opulence visuelle. Le réalisateur, qui a déjà créé du fantastique avec «Hellboy 1+2», «Pan's Labyrinth» et «The Shape of Water», devrait cette fois encore livrer une déclaration d'amour tragique à la différence «» .

Départ : Quelque part en novembre



La 7e édition de Happy Gilmore revient, avec Adam Sandler et des personnages cultes

Près de 30 ans après son premier coup de golf, Adam Sandler revient dans la peau de Happy Gilmore, maillot des Bruins, rage au golf et one-liners absurdes compris. Dans «Happy Gilmore 2», Netflix ne fait pas seulement revenir le casting original (notamment Julie Bowen, Ben Stiller et Christopher McDonald), mais aussi une foule illustre de nouveaux invités : de Bad Bunny à Eminem en passant par des stars du golf comme Rory McIlroy et Paige Spiranac.

On ne sait pas encore comment Happy retrouvera cette fois le terrain de golf. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Shooter McGavin réapparaîtra et se battra en duel avec un Happy en colère, ça va péter. De la manière la plus drôle qui soit, espérons-le.

Lancement : 25 juillet



8. «The Rip»: Matt Damon et Ben Affleck en flics durs à cuire

Netflix

Matt Damon et Ben Affleck s'associent à nouveau, cette fois-ci pour le thriller policier musclé «The Rip», écrit et réalisé par Joe Carnahan («Narc», «Smokin' Aces»). Ils y incarnent un duo de flics de Miami dont l'équilibre est rompu par la découverte d'un million de dollars : la saisie d'un tas d'argent liquide ne met pas seulement des adversaires extérieurs sur la sellette, mais fait aussi s'effriter la confiance au sein de l'équipe.

Carnahan s'inspire de classiques comme «Serpico», «Prince of the City» et «Heat». Il s'agit donc moins d'action et plus de personnages, de loyauté et de zones d'ombre morales. Le terme «Rip» vient d'ailleurs de l'argot des flics et désigne le fait de s'emparer de drogues, d'argent ou d'armes lors de missions - exactement ce qui devient ici une bombe à retardement.

Lancement: Quelque part en janvier 2026



Photo d’en-tête : "One Piece", saison 2 / Netflix

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 19 personne(s)