Netflix franchit le cap des 300 millions d'abonnements - et passe à la caisse

Netflix peut se réjouir d'un trimestre record et célèbre plus d'abonnés que jamais. Mais ce succès s'accompagne d'une hausse des prix.

Les choses vont bien pour Netflix. Au contraire de ses concurrents, le leader du secteur ne manque pas de bonnes nouvelles:

Netflix a dépassé pour la première fois 300 millions d'abonnés dans le monde au dernier trimestre (Q4 2024).

d'abonnés dans le monde au dernier trimestre (Q4 2024). Ce qui porte à près de 19 millions le nombre de nouveaux abonnements au cours du même trimestre.

le nombre de nouveaux abonnements au cours du même trimestre. C'est même une augmentation plus importante qu'au début de la pandémie de Corona en 2020, où elle était de 15 millions de nouveaux abonnements en un trimestre.

Et ce n'est pas tout :

Le chiffre d'affaires de Netflix a augmenté de 16 pour cent par rapport au T4 2023, à 10,2 milliards de dollars.

de dollars. Le bénéfice a plus que doublé d'une année sur l'autre, passant de 938 millions de dollars à 1,87 milliard de dollars.

Le succès du quatrième trimestre est sans doute étroitement lié au démarrage très réussi de la deuxième saison de "Squid Game". En moins de trois semaines, elle est déjà devenue la troisième série Netflix la plus regardée de tous les temps - seules la première saison de "Squid Game" et "Wednesday" ont été plus regardées jusqu'à présent.

Pour fêter l'événement, Netflix augmente immédiatement ses tarifs aux États-Unis, au Canada, au Portugal et en Argentine. Par exemple, l'abonnement standard sans publicité passe à 17,99 dollars aux États-Unis et l'abonnement premium à 24,99 dollars. Si vous avez une impression de déjà-vu, il y a une bonne raison : des augmentations de prix ont déjà été mises en œuvre en octobre 2023 après un trimestre record.

Point de vue Netflix veut déjà réaugmenter les prix et personne ne sait pourquoi par Luca Fontana

La Suisse paie plus - et cela devrait durer

On ne sait pas si et quand la Suisse et l'Allemagne seront également touchées par ces nouvelles hausses de prix. Mais ce n'est probablement qu'une question de temps. C'est ce que montre la comparaison de l'évolution des prix de l'abonnement standard ou premium de Netflix entre la Suisse et les États-Unis.

Les sauts de prix en 2019, 2021 et 2024 sont particulièrement frappants et montrent que Netflix ajuste ses prix dans le monde entier selon une stratégie claire : la maximisation des profits. Toutefois, le fait que les prix aient augmenté plus fortement aux États-Unis qu'ailleurs ces dernières années est probablement dû à des facteurs économiques tels que l'inflation et l'évolution des taux de change.

En Suisse, les abonnements calculés en dollars ont toujours été plus chers. Cela pourrait être lié, entre autres, à un pouvoir d'achat traditionnellement plus fort, dont Netflix, comme d'autres fournisseurs, profite pour augmenter ses prix.

Que va-t-il se passer ?

La tendance actuelle montre clairement que de nouvelles hausses de prix sont probables. Netflix justifie en tout cas les dernières augmentations de prix aux Etats-Unis par l'argument bien connu de vouloir investir encore plus dans le contenu. Le géant du streaming veut ainsi continuer à fournir des séries, des films et des spectacles de qualité afin de répondre aux attentes de ses clients payants - ou du moins de mettre leur patience à l'épreuve si, malgré des ventes et des bénéfices en hausse, les prix augmentent également.