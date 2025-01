Netflix confirme le remake de "La petite maison dans la prairie

Les Ingalls sont de retour sur les écrans. Netflix adapte la nouvelle version de "La petite maison dans la prairie " basée sur les livres éponymes de Laura Ingalls Wilder.

Après plus de 40 ans, la célèbre série télévisée "La petite maison dans la prairie " est de retour. Netflix a officiellement confirmé qu'une nouvelle version de la série était en cours de réalisation. La série originale, diffusée de 1974 à 1983, était basée sur les livres semi-biographiques de Laura Ingalls Wilder et racontait l'histoire de la famille Ingalls dans l'Ouest américain de la fin du 19ème siècle. Wilder a écrit la série de livres pour enfants "Little House on the Prairie" pendant la période de la Grande Dépression aux États-Unis (1929 à 1941).

Détails de la réédition

La nouvelle version sera dirigée par Rebecca Sonnenshine en tant que showrunner et productrice exécutive. Elle a précédemment travaillé sur des séries à succès comme "The Boys" et "Vampire Diaries". Netflix prévoit d'apporter une interprétation fraîche et une profondeur émotionnelle à la série afin de séduire les fans, nouveaux et existants.

Ne vous attendez pas à un nouveau "American Primeval" avec cette série familiale. En tant que spectateur, vous pouvez vous attendre à des histoires réconfortantes, des valeurs familiales fortes et des aperçus historiques de la vie au 19ème siècle. La série originale proposait un mélange de drame, d'aventure et de leçons de morale.

Je suis tombé profondément amoureux de ces livres à l'âge de cinq ans. Ils m'ont inspirée pour devenir écrivain et réalisatrice, et je suis honorée et ravie d'adapter ces histoires pour un nouveau public. Rebecca Sonnenshine

Les détails concernant le casting et la date de lancement de la série ne sont pas encore connus à l'heure actuelle. Cependant, la production en est aux premières phases de développement et de plus amples informations sont attendues dans les mois à venir. L'acteur original du personnage principal Charles Ingalls, Michael Landon, est décédé en 1991. Tous les autres acteurs de la famille Ingalls originale sont toujours en vie.

Les producteurs exécutifs de la série sont, outre Sonnenshine, Joy Gorman Wettels, Trip Friendly, Dana Fox et Susanna Fogel. Le père de Trip Friendly, Ed Friendly, a produit le téléfilm de "Notre petite ferme" en 1974 et plus tard la série.

Le succès de la série originale

La série de livres pour enfants et la série originale "La petite maison dans la prairie " ont toutes deux connu un grand succès. Plus de 73 millions d'exemplaires de la série de livres ont été vendus en au moins 27 langues dans plus de 100 pays. Et la série originale continue elle aussi de jouir d'une grande popularité. Aux Etats-Unis, la série a enregistré 13,25 milliards de minutes d'audience rien que l'année dernière, selon Nielsen. A titre de comparaison, la série à succès d'Amazon Prime "Fallout" a généré 11,95 milliards de minutes sur la même période.

Vous pouvez actuellement regarder la série originale en streaming payant sur MGM+. De plus, d'anciens épisodes sont régulièrement diffusés sur la chaîne allemande Sat.1 Gold ainsi que sur Warner TV Serie. Des épisodes isolés sont également disponibles gratuitement sur Joyn.