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"Neo Geo AES+" : La console de luxe des années 90 est de retour

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 20/4/2026

SNK et Plaion Replai rééditent la "NeoGeo AES" dans une version authentique. La console rétro est livrée avec un design matériel fidèle à l'original, la technologie ASIC au lieu de l'émulation et le support des anciennes cartouches.

SNK fait revenir une console de jeu mythique des années 1990. En collaboration avec l'éditeur Plaion Replai, le fabricant japonais annonce la Neo Geo AES+. Il s'agit d'une réédition moderne de l'Advanced Entertainment System d'origine.

Le mythe de la console inaccessible

Lancée en 1990 au Japon et un an plus tard aux États-Unis, la NeoGeo AES originale avait un concept inhabituel : elle utilisait la même technologie que la console d'arcade MVS de SNK. Les jeux fonctionnaient ainsi à la maison presque comme dans une salle d'arcade, alors que les autres consoles n'offraient souvent que des versions réduites.

Cette approche a fait de la console la machine de rêve de toute une génération, mais aussi un produit de luxe. Aux États-Unis, elle coûtait environ 650 dollars. En tenant compte de l'inflation, cela correspond aujourd'hui à environ 1500 dollars. Les jeux individuels coûtaient entre 180 et 300 dollars, soit plusieurs fois plus que les titres des consoles concurrentes.

En Europe, le système a également été lancé en 1991, mais avec des prix encore plus élevés et une distribution fragmentée. En Allemagne et dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, la console était connue dans les magazines de jeux, mais elle n'était guère présente dans les foyers.

Elle restait un objet de convoitise que l'on pouvait tout au plus voir dans les magasins d'électronique spécialisés et que seule une infime partie de la population pouvait de facto s'offrir. Cette inaccessibilité est l'une des principales raisons pour lesquelles la marque NeoGeo jouit encore aujourd'hui d'une réputation quasi mythique en Europe.

Une nouvelle technologie plutôt qu'une mini-console

La nouvelle édition ne doit pas seulement rappeler l'original, mais poursuivre son idée de base. Au lieu d'une console plug-and-play réduite avec une collection de jeux installée en permanence, SNK ramène un système qui utilise toujours des cartouches. Les modules AES Neo-Geo, qu'ils soient nouvellement produits ou originaux, fonctionnent nativement sur la console. Ceux qui possèdent encore des jeux des années 1990 peuvent les utiliser directement.

Le stick arcade inclus est une réplique de la manette d'arcade classique Neo-Geo et utilise le connecteur 15 broches original.

Source : Plaion / SNK

Selon le fabricant, des puces ASIC nouvellement développées fonctionnent à l'intérieur et reproduisent le comportement du matériel d'origine. L'appareil se distingue ainsi de nombreuses rééditions rétro qui reproduisent d'anciens jeux par émulation logicielle. La technologie FPGA n'est pas non plus utilisée.

La console «Neo Geo AES+» ne reste pas pour autant dans les années 90. La console offre une sortie HDMI jusqu'à 1080p, mais prend également en charge la sortie analogique pour les anciens écrans. Il y a également des commutateurs DIP pour la langue, l'affichage et d'autres options système. L'overclocking est également prévu pour réduire les éventuels ralentissements des anciens jeux.

Dix classiques pour commencer

Dix titres sont disponibles pour le lancement : «Metal Slug», «The King of Fighters 2002», «Garou : Mark of the Wolves», «Big Tournament Golf», «Shock Troopers», «Samurai Shodown V Special», «Pulstar», «Twinkle Star Sprites», «Magician Lord» et «Over Top». Tous les jeux sont disponibles sous forme de cartouches physiques dans des emballages fidèles à l'original.

Pour le lancement, dix jeux néo-géo classiques seront disponibles sous forme de cartouches physiques dans leur emballage d'origine.

Source : Plaion / SNK

Prix, éditions et disponibilité

L'édition régulière en noir est livrée avec une clé d'arcade et coûte 199,99 euros. La version blanche «Anniversary Edition» coûte 299,99 euros et contient «Metal Slug» sur une cartouche incluse. Les jeux individuels coûtent environ 80 euros chacun.

L'Ultimate Edition, qui comprend les dix jeux et tous les accessoires, est disponible en précommande pour 899 euros. Toutes les précommandes sont déjà ouvertes sur la boutique en ligne de Plaion Replai.

Photo d’en-tête : Plaion / SNK

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