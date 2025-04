Nouveautés + tendances 3

NAS à transporter : le crowdfunding de PocketCloud est lancé

Martin Jud Traduction: traduction automatique 3/4/2025

PocketCloud est un petit stockage en réseau - un NAS à transporter. Le NAS lui-même et la station d'accueil en option contiennent tous deux un disque SSD. Les données stockées sont synchronisées manuellement ou automatiquement en fonction de la connexion.

StationPC a lancé sur Kickstarter une campagne pour un stockage réseau portable, ou Network Attached Storage (NAS). L'appareil, appelé "PocketCloud", est plutôt hybride. Il s'agit d'un stockage portable avec une batterie, un petit écran, un CPU intégré, un iGPU, un slot SSD et de multiples possibilités de transfert de données.

Mis sur son dock, qui contient un deuxième SSD, l'appareil fonctionne comme un NAS courant. Vous pouvez synchroniser vos données entre les deux disques. Le dock dispose d'un port RJ45 pour la connexion au réseau, mais peut également être connecté via un port USB.

Avec puce Arm et jusqu'à deux fois huit téraoctets de capacité

Sans SSD, StationPC ne pèse que 364 grammes et mesure 9,3 × 15,3 × 2,7 centimètres. Son boîtier est composé d'aluminium et de plastique. En ce qui concerne les batteries, deux batteries de type 18650 sont utilisées, avec une capacité totale de 23 wattheures. Elles sont interchangeables et devraient permettre jusqu'à six heures d'utilisation continue avec une seule charge. La charge s'effectue via USB-C. Dans son slot M.2 NVMe 2280, vous pouvez installer un SSD jusqu'à huit téraoctets. Avec un deuxième SSD du même format dans la station d'accueil, un total de 16 téraoctets est possible.

Le système est alimenté par une puce Rockchip RK3568B2. Un ventilateur est présent pour le refroidissement. La puce est à base de bras et date de 2021. Elle offre quatre cœurs de CPU (Cortex-A55), un Mali-GPU et un NPU. Elle est accompagnée de quatre gigaoctets de mémoire LPDDR4 et de 32 gigaoctets de mémoire eMMc. Cette dernière est équipée de StationOS, un système d'exploitation qui peut être utilisé via un navigateur Web ou une application pour smartphone.

En plus du Wi-Fi, du Bluetooth et de l'USB, il dispose d'un lecteur de carte SD.

Source : StationPC

Si vous souhaitez transférer des données mobiles - par exemple de votre smartphone ou d'un appareil photo - vers le PocketCloud, la commande s'effectue via un bouton rotatif et un écran de 0,96 pouce. En plus des normes sans fil Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, un slot pour carte SD, des ports USB-A et USB-C sont disponibles au bas de l'appareil pour le transfert de données.

Le dock dispose également de deux ports USB - plus un port réseau de 2,5 gigabits.

Source : StationPC

Lorsque la pièce est connectée au dock, les ports PocketCloud sont cachés. Cependant, la station d'accueil offre également les deux ports USB. Et en plus, un port réseau de 2,5 gigabits.

Vous pouvez voir sur l'image suivante les vitesses de transfert attendues par type de connexion :

Comment la vitesse maximale varie selon le type de transmission.

Source : StationPC

Si la campagne Kickstarter est un succès, la livraison du produit devrait avoir lieu à partir d'août 2025. Les personnes ayant apporté leur soutien bénéficieront d'une réduction de 100 dollars sur le PocketCloud. Une fois la campagne réussie, il devrait être vendu au prix de 299 dollars (plus frais de port et taxes) sans le SSD et le dock. Avec le dock, StationPC demandera 289 dollars US pendant la campagne, puis 428 dollars US.

Photo d’en-tête : StationPC

