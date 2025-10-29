Mozilla teste la recherche anonyme dans Firefox

Brother MFCL3760CDW MULIFONCTIONNEL FB - SWI
Laser, Couleur
Firefox teste un nouveau type de recherche : les résultats apparaissent directement dans la barre d'adresse - plus rapidement et mieux protégés grâce à OHTTP.
La recherche instantanée cryptée fait partie d'une tentative plus large d'établir des alternatives respectueuses de la vie privée aux pieuvres de données et aux mécanismes de protection déjà existants.
Depuis que j'ai découvert comment activer les deux canaux téléphoniques de la carte RNIS pour obtenir une plus grande bande passante, je bricole des réseaux numériques. Depuis que je sais parler, je travaille sur des réseaux analogiques. Un Winterthourois d'adoption au cœur rouge et bleu.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Mozilla travaille sur une nouvelle fonction de recherche pour Firefox, qui affichera les résultats de recherche directement dans la barre d'adresse. Les utilisateurs verront ainsi des suggestions et des réponses dès qu'ils taperont, sans avoir besoin d'appeler un moteur de recherche. Le test a commencé aux États-Unis et la fonctionnalité sera déployée progressivement au cours de l'année à venir.
La nouvelle fonction de recherche instantanée vise à rendre vos requêtes plus rapides tout en assurant une meilleure protection des données. Elle est basée sur le protocole de cryptage Oblivious HTTP (OHTTP). OHTTP coupe la connexion entre l'utilisateur et le fournisseur de recherche.
Concrètement, un serveur relais transmet votre requête au fournisseur de recherche, mais ne connaît pas le contenu de la requête de recherche en raison du cryptage. Le fournisseur de recherche, quant à lui, voit le texte de la recherche mais ne reçoit aucune information sur l'expéditeur, comme votre adresse IP. Mozilla veut ainsi s'assurer que ni le fournisseur de recherche ni le serveur ne connaissent simultanément le contenu de votre requête de recherche et votre identité. Cette solution ne révèle aucune information, que ce soit à des fins publicitaires ou autres.
En plus du chiffrement, Firefox teste également un nouveau design de résultats «» . Lorsque vous tapez dans la barre d'adresse, vous verrez désormais des résultats directs dans la barre elle-même - comme des pages web, des lieux et autres. L'essai aux Etats-Unis devrait montrer comment cette nouvelle manière de faire est perçue par les utilisateurs. Selon Mozilla, le lancement en dehors des États-Unis n'aura lieu que lorsque la fonctionnalité répondra aux exigences de Mozilla. Lorsque ce sera le cas, vous pourrez l'activer via «about:config». Pour ce faire, réglez la valeur de l'option «browser.urlbar.quicksuggest.online.enabled» sur «true».
Brother MFCL3760CDW MULIFONCTIONNEL FB - SWI
Laser, Couleur