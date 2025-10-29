Mozilla
Mozilla teste la recherche anonyme dans Firefox

Florian Bodoky
29/10/2025
Firefox teste un nouveau type de recherche : les résultats apparaissent directement dans la barre d'adresse - plus rapidement et mieux protégés grâce à OHTTP.

Quel est l'intérêt de cette fonctionnalité?

La recherche instantanée cryptée fait partie d'une tentative plus large d'établir des alternatives respectueuses de la vie privée aux pieuvres de données et aux mécanismes de protection déjà existants.

Des résultats de recherche au design différent

Florian Bodoky
Editor
Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Depuis que j'ai découvert comment activer les deux canaux téléphoniques de la carte RNIS pour obtenir une plus grande bande passante, je bricole des réseaux numériques. Depuis que je sais parler, je travaille sur des réseaux analogiques. Un Winterthourois d'adoption au cœur rouge et bleu. 

