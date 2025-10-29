Nouveautés + tendances 6 1

Mozilla teste la recherche anonyme dans Firefox

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 29/10/2025

Firefox teste un nouveau type de recherche : les résultats apparaissent directement dans la barre d'adresse - plus rapidement et mieux protégés grâce à OHTTP.

Quel est l'intérêt de cette fonctionnalité?

La recherche instantanée cryptée fait partie d'une tentative plus large d'établir des alternatives respectueuses de la vie privée aux pieuvres de données et aux mécanismes de protection déjà existants.

Des résultats de recherche au design différent

Photo d’en-tête : Mozilla

