Mozilla passe à l'attaque : voici à quoi devrait ressembler l'écosystème "Thundermail

Florian Bodoky 9/4/2025

Mozilla bricole un nouvel écosystème. Avec un service de messagerie, un calendrier intelligent, un système de partage de fichiers et une IA locale. Il doit être composé de modules ouverts et respectueux de la vie privée. L'objectif est de concurrencer les géants de l'informatique comme Gmail et autres.

"Thundermail" serait le nouveau projet ambitieux de la Fondation Mozilla. Les développeurs de l'application de messagerie Thunderbird veulent ainsi faire à nouveau parler d'eux. Il s'agissait autrefois d'un client open source qui a perdu de nombreux utilisateurs en raison de la commodité des plates-formes tout-en-un comme Gmail ou Microsoft Office 365. Aujourd'hui, Thundermail fait son grand retour : il ne s'agit pas seulement d'un nouveau service de messagerie, mais d'une suite complète de services web qui doit poser les bases d'un écosystème alternatif et open source - sous l'égide de "Thunderbird Pro".

Trois modules sans IA cachée

La pièce maîtresse est le service de messagerie du même nom, Thundermail. Les utilisateurs obtiennent ainsi une adresse e-mail sous "thundermail.com" ou "tb.pro" - et devraient à moyen terme pouvoir utiliser une interface webmail basée sur un navigateur, à l'instar de Gmail. Mozilla accorde une importance particulière à la protection des données : il n'y aura pas d'analyse des e-mails à des fins publicitaires, pas de transmission des données à des tiers et pas d'utilisation cachée de l'IA à des fins d'entraînement.

En plus du service de messagerie, Mozilla travaille sur trois modules qui seront intégrés à Thundermail :

Thunderbird Appointment

Un outil de planification de rendez-vous qui vous permet de planifier des rendez-vous, de gérer des calendriers et d'inviter des personnes à prendre des rendez-vous via des liens. Léger et simple, sans fonctionnalités excessives.

Thunderbird Send

La renaissance de Firefox Send, abandonné en 2020. Le service de partage de fichiers devrait vous permettre d'envoyer des fichiers volumineux, à l'instar du service WeTransfer. Selon Mozilla, l'envoi est à chaque fois crypté de bout en bout et le service a été entièrement redéveloppé, ce qui permet d'exclure les lacunes et les problèmes du service précédent.

Le site est déjà en ligne pour les personnes intéressées

Thunderbird Assist

Un module d'IA expérimental qui s'appuie sur un LLM (Large Language Model) local. L'objectif est d'assurer une gestion intelligente des e-mails tout en respectant la vie privée. Si le système local est trop faible, Thunderbird Assist fait appel, en option et avec l'accord de l'utilisateur, à une solution cloud protégée basée sur Nvidia Confidential Compute. Cette solution est développée en collaboration avec la start-up Flower AI. Mozilla n'a pas encore dévoilé ses capacités et son fonctionnement.

Open Source, mais pas gratuit

Mozilla reste fidèle à son ADN open source. Tous les modules de Thunderbird Pro seront développés en open source et avancés en étroite collaboration avec la communauté. Néanmoins, il est clair que les coûts de développement et d'exploitation sont onéreux. Cela ne peut guère être financé par des dons seuls. C'est pourquoi Mozilla envisage un financement à plusieurs niveaux : Ainsi, les membres de la communauté et les utilisateurs actifs de Thunderbird devraient avoir accès gratuitement aux nouveaux services. Les autres utilisateurs paieront une redevance, dont le montant n'a pas encore été précisé. Cette somme servira principalement à faire fonctionner l'infrastructure du serveur.

A long terme, un abonnement allégé est également prévu. Gratuit, avec des limites, par exemple en termes d'espace de stockage ou de taille maximale des fichiers envoyés. On ne sait pas encore quand tout cela sera mis en place. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente ici

