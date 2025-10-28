Nouveautés + tendances 55 51

"mouchard" Microsoft Teams : Une nouvelle fonctionnalité signale qui est au bureau

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 28/10/2025

A partir de décembre, Microsoft veut introduire dans Teams une fonction qui détecte si les membres du personnel sont au bureau. Cela suscite des inquiétudes.

Microsoft prévoit d'étendre sa plateforme Teams avec une fonction controversée. Celle-ci doit permettre de détecter si les membres du personnel sont effectivement au bureau. A partir de décembre 2025, Teams devrait pouvoir déterminer automatiquement le lieu de travail en fonction de la connexion au réseau WLAN.

Comment fonctionne la vérification?

La nouvelle fonctionnalité s'appelle «Work Location Detection». Dès que votre ordinateur portable ou un autre appareil se connecte au réseau d'entreprise défini, Teams définit automatiquement le lieu de travail sur «au bureau» ou sur le bâtiment concerné.

Microsoft justifie cette extension par la volonté de soutenir les formes de travail hybrides et de créer plus de transparence sur les personnes qui travaillent sur place. Cela peut être utile, par exemple pour la planification de réunions. Dans le même temps, Microsoft souligne que la fonction est désactivée par défaut et ne peut être activée qu'avec l'accord des membres du personnel.

Protection des données et droit du travail : cela pourrait être difficile en Europe

Des experts critiquent toutefois le fait que cette nouveauté pourrait également être perçue comme une forme de surveillance, comme l'explique le cabinet Härting à Heise. Les entreprises pourraient utiliser cette fonction pour contrôler le comportement des membres du personnel dans les bureaux à domicile. En Europe, la conformité de cette fonction avec les lois sur la protection des données doit être vérifiée.

Le site «Workaround» sera-t-il bloqué ?

«Tom's Guide» et d'autres portails suggèrent maintenant que la nouvelle fonctionnalité rendra cette astuce impossible. Par exemple, la nouvelle fonctionnalité pourrait vérifier l'adresse IP ou l'adresse MAC du routeur pour s'assurer de la localisation de l'outil de travail. Mais rien n'a été confirmé à ce sujet.

