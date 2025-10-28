"mouchard" Microsoft Teams : Une nouvelle fonctionnalité signale qui est au bureau

Nouveautés + tendances
L'enfer se gèle - "Halo" débarque sur Playstation 5
par Domagoj Belancic
A partir de décembre, Microsoft veut introduire dans Teams une fonction qui détecte si les membres du personnel sont au bureau. Cela suscite des inquiétudes.
Microsoft prévoit d'étendre sa plateforme Teams avec une fonction controversée. Celle-ci doit permettre de détecter si les membres du personnel sont effectivement au bureau. A partir de décembre 2025, Teams devrait pouvoir déterminer automatiquement le lieu de travail en fonction de la connexion au réseau WLAN.
La nouvelle fonctionnalité s'appelle «Work Location Detection». Dès que votre ordinateur portable ou un autre appareil se connecte au réseau d'entreprise défini, Teams définit automatiquement le lieu de travail sur «au bureau» ou sur le bâtiment concerné.
Microsoft justifie cette extension par la volonté de soutenir les formes de travail hybrides et de créer plus de transparence sur les personnes qui travaillent sur place. Cela peut être utile, par exemple pour la planification de réunions. Dans le même temps, Microsoft souligne que la fonction est désactivée par défaut et ne peut être activée qu'avec l'accord des membres du personnel.
Des experts critiquent toutefois le fait que cette nouveauté pourrait également être perçue comme une forme de surveillance, comme l'explique le cabinet Härting à Heise. Les entreprises pourraient utiliser cette fonction pour contrôler le comportement des membres du personnel dans les bureaux à domicile. En Europe, la conformité de cette fonction avec les lois sur la protection des données doit être vérifiée.
«Tom's Guide» et d'autres portails suggèrent maintenant que la nouvelle fonctionnalité rendra cette astuce impossible. Par exemple, la nouvelle fonctionnalité pourrait vérifier l'adresse IP ou l'adresse MAC du routeur pour s'assurer de la localisation de l'outil de travail. Mais rien n'a été confirmé à ce sujet.
Depuis que j'ai découvert comment activer les deux canaux téléphoniques de la carte RNIS pour obtenir une plus grande bande passante, je bricole des réseaux numériques. Depuis que je sais parler, je travaille sur des réseaux analogiques. Un Winterthourois d'adoption au cœur rouge et bleu.
D'ores et déjà, les équipes peuvent déterminer leur lieu de travail en fonction du nom du réseau Wi-Fi. Si le nom du réseau sans fil (appelé SSID) correspondait au nom du réseau sans fil de l'entreprise, le statut «Au bureau» était affiché. Depuis la pandémie, certaines entreprises vérifient ainsi si les membres du personnel se présentent effectivement au bureau. C'est notamment le cas d'Amazon, comme l'indique le blog «Tom's Guide». Pour tromper leurs supérieurs, des membres du personnel auraient simplement changé le nom de leur réseau Wi-Fi privé. Cela suffisait à tromper les équipes.
