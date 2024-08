Moto G35 et G55 présentés : deux nouveaux smartphones Motorola à bas prix

Le Moto G55 est le mieux équipé des deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme de Motorola. En revanche, il coûte 25 pour cent de plus que le Moto G35.

A première vue, le Moto G35 et le Moto G55 semblent similaires. En y regardant de plus près, les différences de caractéristiques font que le G55 apparaît comme un meilleur choix, malgré un supplément de prix. Cela est principalement dû au chipset intégré.

Les processeurs ne sont pas les seuls à faire la différence

Les deux nouveaux smartphones de Motorola sont équipés d'écrans tactiles LCD avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. L'écran du G35 mesure 6,72 pouces de diagonale, celui du G55 6,49 pouces.

L'écran du Moto G55 est légèrement plus petit

Source : Michelle Brändle

Caméra principale de 50 mégapixels, caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et caméra frontale de 16 mégapixels : les caméras des Motos ont la même résolution. Le G55 offre cependant un meilleur autofocus et une stabilisation optique de l'image sur son appareil photo principal.

Motorola intègre l'Unisoc T760 dans le Moto G35 et le Dimensity 7025 de Mediatek dans le G55. Les deux chipsets disposent de huit cœurs de calcul, ceux du Dimensity 7025 étant légèrement plus cadencés et laissant présager plus de puissance. Le choix du chipset a également des conséquences sur d'autres points. Ainsi, le Moto G55 offre le Bluetooth 5.3 et recharge sa batterie de 5000 mAh avec une puissance allant jusqu'à 30 watts. Le Moto G35 n'atteint que 18 watts avec la même capacité de batterie et n'offre que le Bluetooth 5.0. Les deux smartphones n'ont que le Wi-Fi 5 et seul le G55 dispose d'une prise 3,5 mm pour les écouteurs. La 5G est disponible sur les deux Motos.

Si les couleurs n'étaient pas différentes, le Moto G55 pourrait être pris pour un G35.

Source : Michelle Brändle

Les deux smartphones apparaissent - selon le pays - dans différentes variantes de mémoire. La mémoire de 128 ou 256 gigaoctets peut être étendue avec une carte microSD. La mémoire vive peut atteindre huit gigaoctets pour le G35 et douze gigaoctets pour le G55.

Les deux smartphones sont équipés d'Android 14 en usine. Motorola fournit actuellement à sa série G une mise à jour système majeure - soit Android 15 - et trois ans de mises à jour de sécurité. Seul le Moto G55 a assez de puissance pour "Smart Connect". Il s'agit de la solution de Motorola pour connecter les smartphones Android aux PC Windows, qui portait encore le nom de "ready for" jusqu'au début 2024.

Pour une partie des couleurs, Motorola utilise du cuir végétalien texturé pour le dos.

Source : Michelle Brändle

Prix et disponibilité

Les nouveaux smartphones devraient être disponibles prochainement. Le prix de vente conseillé commence à 199 euros pour le Moto G35 et à 249 euros pour le Moto G55. Motorola n'a pas encore pu communiquer les prix suisses. En ce qui concerne les couleurs, on ne sait pas encore lesquelles seront disponibles dans quels pays. Le Moto G35 est disponible en "Leaf Green", "Guava Red", "Midnight Black" et "Sage Green", le Moto G55 en "Forest Grey", "Smoky Green" et "Twilight Purple"