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Moins d'IA, des mises à jour flexibles et une barre des tâches déplaçable devraient sauver Windows 11

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 23/3/2026

Microsoft reconnaît qu'il y a des problèmes avec Windows 11. Le système d'exploitation sera désormais adapté en fonction des souhaits des utilisateurs.

La barre des tâches devient flexible, le copilote moins intrusif et les mises à jour interrompent moins souvent le quotidien : ce sont trois des nombreux changements annoncés par Microsoft pour Windows 11. Elles sont basées sur les commentaires recueillis par le groupe de logiciels au cours des derniers mois.

Taskable dans quatre directions et copilote moins intrusif

Pavan Davuluri, vice-président de Microsoft en charge de Windows, a annoncé personnellement ces nouveautés dans un Post de blog. Elles devraient être disponibles dès le mois de mars dans des versions préliminaires de Windows à des fins d'essai. Microsoft n'a pas encore précisé quand elles arriveront sur tous les ordinateurs Windows.

Une adaptation visuelle pour le flux de travail est la barre des tâches flexible. Elle pourra à l'avenir être placée en haut ou sur le côté de l'écran, selon l'endroit qui vous convient le mieux. Tout comme vous pouviez déjà l'installer dans Windows 10.

La barre des tâches n'est plus fixée en bas.

Source : Microsoft

Microsoft semble par ailleurs avoir compris que le copilote était trop intrusif. Ainsi, «unnecessary Copilot entry points» devraient être réduits dans des programmes tels que «Snipping Tool», «Notepad», l'application photo et dans les widgets.

À l'avenir, vous devriez être moins dérangé par les mises à jour lors de l'utilisation de Windows. Pour cela, Microsoft prévoit de livrer davantage de mises à jour qui ne nécessitent pas de redémarrage. De plus, il sera possible de mettre en pause ou d'ignorer les mises à jour. Les redémarrages ou les arrêts sans installation automatique des mises à jour devraient être possibles.

Pour l'explorateur de fichiers, Microsoft promet dans un premier temps un démarrage plus rapide, une navigation améliorée et une meilleure performance dans la gestion des fichiers. Les widgets «devraient être plus calmes» et vous aurez plus de contrôle sur leur apparence. Si vous utilisez «Discover Feed», Microsoft vous promet une meilleure personnalisation.

D'autres changements concernent le programme Windows Insider «» qui permet aux personnes intéressées d'accéder aux préversions de Windows. Microsoft veut rendre plus compréhensible la manière de participer et les modifications apportées. Un «Feedback Hub amélioré» pour les commentaires des utilisateurs est disponible dès maintenant.

Avec le nouveau Feedback Hub, Microsoft veut savoir où elle peut encore améliorer Windows 11.

Source : Microsoft

Photo d’en-tête : shutterstock.com/Ham patipak

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