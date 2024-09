Moins de distraction, plus de concentration : le TCL 50 Pro Nxtpaper avec mode monochrome innovant

TCL continue de développer son concept d'appareils à écran mat. A l'occasion du salon technologique IFA de Berlin, le fabricant présente un nouveau smartphone qui passe en mode spécial e-reader à l'aide d'un bouton situé sur le côté.

Un smartphone peut être utilisé pour presque tout. C'est précisément pour cette raison que j'aime me laisser distraire par les nombreuses applications et fonctions colorées. TCL y remédie avec un nouveau smartphone : le TCL 50 Pro Nxtpaper peut transformer l'écran en mode monochrome à l'aide d'un curseur.

Avec le curseur sur le côté, je passe de la couleur au noir et blanc.

Source : Michelle Brändle

L'écran, déjà finement mat, affiche alors des contrastes plus forts et uniquement des niveaux de gris. Les applications sont également adaptées et présentées dans un design spécial, comme de simples pictogrammes avec des lignes noires.

Le TCL 50 Pro en mode e-reader.

Source : Michelle Brändle

Ce mode est censé vous aider à mieux vous concentrer sur la lecture et d'autres activités similaires. Grâce à la finition mate, l'écran reflète moins et ménage vos yeux. Il consomme également moins d'énergie. Selon TCL, la batterie de 5010 mAh devrait permettre au smartphone de tenir jusqu'à une semaine. Ensuite, vous pouvez le charger avec une puissance allant jusqu'à 33 watts.

Autres spécifications du TCL 50 Pro Nxtpaper

Le smartphone est doté d'un écran IPS de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 hertz. La résolution est de 2460 × 1080 pixels. Il est équipé d'un MediaTek Dimensity 6300. Le smartphone est livré avec Android 14 et devrait recevoir deux ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

L'écran en mode normal et coloré.

Source : Michelle Brändle

Le TCL 50 Pro Nxtpaper est équipé d'un appareil photo principal de 108 MP, d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un appareil photo macro de deux mégapixels. Une caméra selfie de 32 MP se trouve à l'avant. Jusqu'ici, tout va bien.

Un accessoire que je trouve passionnant et que TCL propose en option est le flipcase avec stylo intégré. Je m'en sers surtout pour dessiner numériquement, un de mes passe-temps favoris. Sur la surface mate de l'écran du smartphone, l'écriture et le croquis sont effectivement agréables, mais pas toujours aussi fiables. En effet, les lignes sont de temps en temps décalées ou le stylet ne réagit pas pendant un court instant.

Et pourtant, lorsqu'un représentant de TCL m'arrache involontairement et brutalement à mes pensées artistiques alors que je fais des croquis, une demi-heure, qui n'était pas vraiment prévue dans mon emploi du temps strict, s'est déjà écoulée. Maudite heure!

Grâce à l'étui avec stylo intégré comme accessoire, vous pouvez écrire et dessiner.

Source : Michelle Brändle

Prix et disponibilité

Le TCL 50 Pro Nxtpaper arrive en Europe et devrait coûter un peu moins de 300 euros. Nous ne savons pas encore quand et s'il sera disponible dans nos magasins. Pour plus d'informations sur l'appareil, vous pouvez consulter le site officiel. TCL propose le modèle dans différentes couleurs spéciales. J'ai particulièrement apprécié le blanc nacré marbré. Le téléphone est également disponible en noir avec cette texture. Il existe également une version violette, bleue ou dorée, dont une partie du dos est mate et l'autre brillante.