Nouveautés + tendances 23 9

Mode sombre dans Windows 11 : d'autres taches claires disparaissent

Martin Jud Traduction: traduction automatique 19/8/2025

Microsoft teste de nouveaux éléments en mode sombre dans Windows 11. Les actions sur les fichiers telles que Copier et Supprimer apparaissent pour la première fois en mode sombre, mais uniquement pour les Insiders et sans annonce officielle.

Il fait sombre dans la pièce. Vous copiez un fichier. Et soudain : un blanc éclatant. Bienvenue dans le mode sombre de Windows tel qu'il était jusqu'à présent - un demi-compromis, un bricolage visuel. Après avoir introduit le mode sombre en 2016, Microsoft semble enfin prendre les choses au sérieux. Il n'y a cependant pas encore d'annonce officielle.

L'obscurité arrive - mais pour l'instant seulement pour les initiés

L'utilisateur X @phantomofearth a découvert de nouvelles boîtes de dialogue sombres https://x.com/phantomofearth/status/1956383744975114507 dans une build Windows Insider (26100.5061). Les opérations de copie, de suppression et autres opérations sur les fichiers brillent désormais d'une noirceur réconfortante. Ou plutôt, elle ne brille plus. Finalement.

Mais pour voir cela, il faut bricoler. Les nouveaux éléments sont cachés, désactivés et ne sont visibles qu'avec des outils comme ViVeTool. Microsoft lui-même reste silencieux. Peut-être par stratégie. Peut-être parce qu'ils ne savent pas encore eux-mêmes s'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout.

Pourquoi c'est important - ou pas

Microsoft a étendu le mode sombre petit à petit, mais ne l'a pas encore totalement mis en œuvre. Les boîtes de dialogue que nous venons de découvrir font partie des zones claires les plus visibles du système. Mais elles ne sont pas les dernières. Des parties du panneau de configuration, d'anciens messages d'erreur et quelques fenêtres contextuelles continuent de briller. Le chemin vers l'obscurité totale n'est donc pas encore terminé.

Les nouveaux éléments sont une lueur d'espoir. Ou une ombre. Tout dépend du point de vue que l'on adopte. C'est peut-être le début de la fin pour Windows. Ou peut-être que cela ne restera qu'une expérience qui ne verra jamais le jour.

Vous voulez voir ? Alors vous devrez voir

Si vous avez installé la dernière build Insider et que vous disposez de l'outil open-source ViveTool, vous pouvez activer l'obscurité avec la commande suivante (ouvrez le terminal en tant qu'administrateur, puis redémarrez):

vivetool /enable /id:45620306,57857165,57994323,48433719,49453572

Si vous voulez annuler les modifications, exécutez la même commande avec /disable au lieu de /enable.

Mais attention : ce n'est pas une fonctionnalité officielle. C'est un regard derrière le rideau. Un dialogue obscur avec le système d'exploitation. Un dialogue qui pourrait devenir lumineux avec la prochaine mise à jour d'automne 25H2.

Photo d’en-tête : @phantomofearth / x.com

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 23 personne(s)







