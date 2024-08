Mise à jour Windows optionnelle KB5041587 : partage de fichiers simplifié avec un smartphone Android

Grâce à la mise à jour d'août KB5041587, vous pouvez envoyer des fichiers de Windows 11 vers votre appareil mobile Android par un simple clic droit. La mise à jour n'est toutefois pas automatique.

Microsoft a publié le 27 août la mise à jour optionnelle KB5041587 pour Windows 11. Elle simplifie le partage de fichiers sur votre PC Windows avec un smartphone Android. Pour que cela fonctionne, vous avez besoin de l'application "Lien smartphone" sur votre ordinateur et de l'application "Lien vers Windows" sur votre androïde. Les deux sont gratuites. Les applications ne sont pas nouvelles, mais la mise à jour vous permet d'envoyer des fichiers à votre smartphone directement depuis l'Explorateur Windows via le partage de fichiers.

La nouvelle mise à jour est facultative, Windows ne l'installe donc pas de lui-même. Si votre installation de Windows 11 est à jour, vous devriez voir cette information dans les paramètres système sous Windows Update : "2024-08 La mise à jour cumulative pour Windows 11 version 23H2 pour systèmes x64 (KB5041587) est disponible". Vous pouvez alors la télécharger et l'installer.

Les nouveautés sont également déployées de manière progressive. Cela signifie que tout le monde n'y aura pas accès immédiatement après l'installation. Vous trouverez toutes les informations sur la mise à jour KB5041587 ici.

L'envoi de fichiers fonctionne, mais la configuration est agaçante

J'ai installé la mise à jour logicielle sur mon ordinateur personnel et je fais partie des chanceux qui peuvent déjà utiliser la nouvelle fonction de partage vers Android. Cela fonctionne également après la configuration du couplage des appareils. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur un fichier dans l'Explorateur Windows, puis en sélectionnant "Partage", je choisis simplement "Lien vers le smartphone" et, sans autre question, le fichier atterrit dans le nouveau dossier "Send from my PC" du dossier de téléchargement du smartphone.

En principe, la connexion est également possible entre un iPhone et Windows 11, mais le partage simplifié n'est disponible que pour les smartphones Android, indique Microsoft.

J'ai essayé et, après de longues tergiversations, cela a fonctionné pour moi. L'obtention des autorisations correctes sur l'appareil mobile a été un peu compliquée et n'a fonctionné qu'après des détours. Microsoft doit encore travailler sur le fonctionnement et la convivialité. Mais lorsque cela fonctionne enfin, l'option est une véritable aubaine pour l'échange de fichiers entre le smartphone et Windows.