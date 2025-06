Nouveautés + tendances 6 3

Mise à jour de Sonos Ace : enfin avec TrueCinema

David Lee Traduction: traduction automatique 12/6/2025

Avec une mise à jour du firmware, Sonos fournit la fonction home cinéma que le casque aurait dû maîtriser il y a un an déjà. Et trois autres améliorations.

Le casque Sonos Ace a reçu une mise à jour qui étend ses fonctionnalités. Dans son communiqué de presse, Sonos associe la nouvelle mise à jour à la durabilité et à la longévité : Les nouvelles fonctionnalités améliorent un produit existant et augmentent sa durée de vie. Ce que le fabricant ne dit pas, c'est que TrueCinema, la fonctionnalité la plus importante de cette mise à jour, aurait dû être présente dès le départ. Non seulement cela, mais c'était l'argument de vente central. Mon collègue Florian a dû tester le Sonos Ace sans TrueCinema, et même le TV Audio Swap n'a fonctionné qu'après quelques cafouillages. TrueCinema avait été promis sur «plus tard en 2024», ce que Sonos n'a pas non plus réussi à faire.

A présent, TrueCinema est enfin là. Il fournit un son surround adapté à la pièce. Les sons doivent toujours provenir du même endroit, même si vous bougez légèrement la tête. Pour cela, le Sonos Ace offre un suivi de la position de la tête.

TV Audio Swap permet de passer de manière transparente d'une barre de son Sonos compatible à un casque. Avec la mise à jour, cela fonctionne désormais aussi à deux. En combinaison avec TrueCinema, cette transition se fait encore plus en douceur, car la pièce avec le casque n'est pas complètement différente de celle avec la barre de son.

En outre, Sonos affirme avoir amélioré l'Active Noise Cancelling (ANC). Les fuites sonores causées par les cheveux, les lunettes et les chapeaux sont désormais détectées et compensées en temps réel sur «» . Enfin, la mise à jour devrait offrir une meilleure fonction téléphonique. Votre voix ne sera plus étouffée par l'ANC, mais vous pourrez l'entendre.

La mise à jour sera diffusée via l'application Sonos.

