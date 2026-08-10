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Mise à jour de l'étang pour « Grounded 2 » : « Into the Abyss » apporte un monde sous-marin et une sortie sur PS5

Debora Pape Traduction : traduction automatique 10/8/2026

«Grounded 2» reçoit plusieurs biomes à explorer avec la mise à jour «Into the Abyss». Les nouvelles fonctionnalités incluent également des bases sous-marines, des tyroliennes et un nouveau compagnon animal.

Le jeu de survie coopératif «Grounded 2» reçoit sa plus grande mise à jour de contenu à ce jour avec «Into the Abyss». Et cela devrait plaire aux fans de «Grounded 1», car un grand étang fait son entrée dans le Brookhollow Park. À l'aide de nouvelles armures, vous explorez l'étang, tout en veillant à ne pas être dévoré par les carpes koï et autres créatures.

Lors d'un livestream, Chris Parker (Game Director) et Miles Winzeler (Senior Producer) ont présenté plus en détail les nouveaux contenus. La mise à jour sortira le 11 août pour les versions PC et Xbox déjà disponibles. En même temps, «Grounded 2» sera lancé pour la première fois sur PS5. Le jeu est entièrement compatible avec le cross-play.

«Grounded 2» est sorti en juillet 2025 et est en accès anticipé depuis. Le jeu, comme son prédécesseur, est inspiré du film des années 90 «Chérie, j'ai rétréci les gosses»: vous incarnez un adolescent réduit à la taille d'une fourmi et, si vous le souhaitez, vous construisez une base avec jusqu'à trois autres personnes à partir de brins d'herbe et de tiges de pissenlit.

En coulisse Des insectes pour chars de combat dans « Grounded 2 » Debora Pape 12 likes 12 9 commentaires 9

Nouvelle zone: l'étang

L'étang et ses environs sont divisés en cinq zones, dont un terrain marécageux et une colline avec un grand arbre mort. Selon les développeurs, les nouvelles zones recèlent de nombreux endroits cachés, des ressources et des secrets, ainsi que de nouveaux éléments d'histoire à découvrir.

Selon les développeurs, vous pouvez même grimper à l'arbre mort.

Source : Obsidian

Au fond de l'étang se trouvent les «Abysses» éponymes. C'est une zone de fin de jeu qui pourrait vous donner des sentiments claustrophobes. Selon les développeurs, il est préférable de s'y aventurer en coopération.

Pour que vous ayez suffisamment d'air pour vos plongées, il existe deux nouvelles armures. Une combinaison de natation qui augmente votre réserve d'oxygène, et plus tard une combinaison de plongée avec de l'oxygène illimité et des bottes lourdes qui vous permettent de marcher au fond de l'étang. Le deuxième ensemble est nécessaire si vous voulez explorer les profondeurs de l'étang, car il protège contre le froid croissant dans les zones d'eau plus profondes.

Bases sous-marines, nouveaux animaux et système de voyage amélioré

De nouveaux matériaux et modules de construction vous permettent de construire une base sous-marine dans l'étang. Selon les développeurs, cette fonctionnalité est encore à un stade précoce – ils attendent les retours des joueurs pour la développer à l'avenir. Actuellement, il y a un établi sous-marin et vous dormez dans une bulle d'air.

Avec le Toe-Biter, une punaise aquatique, un nouvel insecte apprivoisable fait son entrée dans le jeu. Si vous réussissez à l'apprivoiser, cette créature amphibie vous accompagnera dans l'eau et sur terre comme monture et aide au combat. Parmi les nouveaux ennemis, outre les carpes koï, on trouve d'autres animaux que vous connaissez déjà de «Grounded 1», comme l'araignée cloche de plongée et les punaises vertes.

Le Toe-Biter n'est pas mignon, mais utile.

Source : Obsidian

Pour l'orientation pendant les combats sous-marins, la mise à jour apporte une nouvelle fonction de verrouillage de cible. Cela vous permet de cibler l'ennemi et de l'attaquer plus précisément. C'est particulièrement utile avec la nouvelle arme à distance, le harpon. Vous pouvez également utiliser des manœuvres d'esquive dans l'eau.

La mise à jour marque également le retour de la tyrolienne de «Grounded 1». Vous placez des points de départ et d'arrivée et pouvez utiliser la ligne pour franchir rapidement des gouffres et des distances moyennes. Le système de transport pneumatique (pneumatic transit system, PTS) est considérablement étendu avec la mise à jour: jusqu'à présent, vous ne pouviez l'utiliser que pour parcourir rapidement des itinéraires fixes. Il sert désormais de système de voyage rapide entre toutes les stations PTS débloquées.

Photo d’en-tête : Obsidian

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