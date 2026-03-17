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Mise à jour de la Nintendo Switch 2 : comment faire fonctionner vos anciens jeux plus efficacement

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique Domagoj Belancic Photos: 17/3/2026

Avec la nouvelle mise à jour du système, Nintendo offre à la Switch 2 une fonctionnalité très attendue. Les jeux Switch 1 fonctionnent désormais significativement mieux en mode portable.

La Switch 2 est beaucoup plus puissante que la Switch 1. Nintendo montre à quel point elle est plus puissante avec une nouvelle fonctionnalité qui arrive via une mise à jour système.

Normalement, les jeux tournent en mode portable avec des pertes graphiques, une résolution inférieure ou des performances moindres. Logiquement, si la console n'est pas dans son dock et branchée sur le secteur, elle ne donne pas son plein rendement.

Avec le boost du mode portable «» , Nintendo supprime cette limite pour les jeux Switch 1. Ils tournent désormais en mode portable au niveau du mode TV. La console traite les titres pratiquement comme si elle était connectée au dock TV, y compris une qualité graphique et des performances complètes. Les jeux Switch 2 actuels et les jeux Switch 1 avec les mises à jour Switch 2 ne seront pas affectés et continueront à fonctionner en mode portable avec le frein à main serré.

Nintendo prévient des restrictions suivantes lors de l'activation de la nouvelle fonctionnalité :

Le boost du mode portable peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et une réduction de l'autonomie de la batterie.

L'impact réel de cette fonctionnalité peut varier en fonction des logiciels joués. Nintendo ne précise pas quels jeux ne seront pas ou partiellement pris en charge.

La console pense qu'elle se trouve dans le dock TV - cela peut avoir un impact sur les instructions en jeu ou d'autres fonctions pour certains titres.

La fonction écran tactile est désactivée dans ce mode - logiquement, vous ne pouvez pas utiliser l'écran tactile dans le dock non plus.

Les manettes Joy-Con 2 connectées sont lues par la console comme des manettes Pro.

Avant de pouvoir utiliser d'autres manettes, vous devez d'abord retirer les manettes Joy-Con-2 de la console.

Déchiffrage.

J'ai testé la nouvelle fonctionnalité sur «Super Smash Bros.» et «Metroid Prime Remastered» et j'en suis ravi. Le jeu de baston, en particulier, brille d'un tout nouvel éclat. La pleine résolution de l'écran 1080p est exploitée, je vois plus de détails sur les personnages du jeu affichés relativement petits. Génial!

La chaîne Youtube GVG démontre les différences sur quelques grands titres sous forme de vidéo :

Une fonctionnalité bien cachée

De nombreux fans souhaitaient une telle fonctionnalité depuis le lancement de la Switch 2. Curieusement, Nintendo publie la mise à jour du système sans grande annonce. Encore plus étrange est la façon dont la fonctionnalité est bien cachée dans les paramètres du système.

Comment activer le boost du mode portable:

Effectuez la mise à jour du système : Allez dans les paramètres, faites défiler jusqu'à «Console» et appuyez sur A. Appuyez sur «Mise à jour du système». Votre Switch 2 effectuera la mise à jour et redémarrera. Avec la version 22.0.0, vous obtiendrez la fonctionnalité

Allez dans les paramètres, faites défiler jusqu'à «Console» et appuyez sur A. Appuyez sur «Mise à jour du système». Votre Switch 2 effectuera la mise à jour et redémarrera. Avec la version 22.0.0, vous obtiendrez la fonctionnalité Activez le mode : Retournez ensuite dans les paramètres. Faites à nouveau défiler vers le bas jusqu'à «Console» et appuyez sur A. Faites ensuite défiler le sous-menu vers le bas jusqu'à «Exécution du logiciel Nintendo Switch» et appuyez sur A. Vous pouvez maintenant activer le boost du mode portable. Dès que vous lancez un jeu Switch 1, le mode est automatiquement activé.

Photo d’en-tête : Nintendo

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