Mise à jour de la Nintendo Switch 2 : comment faire fonctionner vos anciens jeux plus efficacement

Point de vue
Avec la Switch 2, Nintendo règle le problème de l’ancien eShop
par Domagoj Belancic
Avec la nouvelle mise à jour du système, Nintendo offre à la Switch 2 une fonctionnalité très attendue. Les jeux Switch 1 fonctionnent désormais significativement mieux en mode portable.
La Switch 2 est beaucoup plus puissante que la Switch 1. Nintendo montre à quel point elle est plus puissante avec une nouvelle fonctionnalité qui arrive via une mise à jour système.
Normalement, les jeux tournent en mode portable avec des pertes graphiques, une résolution inférieure ou des performances moindres. Logiquement, si la console n'est pas dans son dock et branchée sur le secteur, elle ne donne pas son plein rendement.
Avec le boost du mode portable «» , Nintendo supprime cette limite pour les jeux Switch 1. Ils tournent désormais en mode portable au niveau du mode TV. La console traite les titres pratiquement comme si elle était connectée au dock TV, y compris une qualité graphique et des performances complètes. Les jeux Switch 2 actuels et les jeux Switch 1 avec les mises à jour Switch 2 ne seront pas affectés et continueront à fonctionner en mode portable avec le frein à main serré.
Nintendo prévient des restrictions suivantes lors de l'activation de la nouvelle fonctionnalité :
J'ai testé la nouvelle fonctionnalité sur «Super Smash Bros.» et «Metroid Prime Remastered» et j'en suis ravi. Le jeu de baston, en particulier, brille d'un tout nouvel éclat. La pleine résolution de l'écran 1080p est exploitée, je vois plus de détails sur les personnages du jeu affichés relativement petits. Génial!
La chaîne Youtube GVG démontre les différences sur quelques grands titres sous forme de vidéo :
De nombreux fans souhaitaient une telle fonctionnalité depuis le lancement de la Switch 2. Curieusement, Nintendo publie la mise à jour du système sans grande annonce. Encore plus étrange est la façon dont la fonctionnalité est bien cachée dans les paramètres du système.
Comment activer le boost du mode portable:
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
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