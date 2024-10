Mini-PC de style console : Thor Zone Tetra arrive en 2025

Thor Zone présente Tetra : un boîtier Mini-ITX de style console au design élégant et supportant du matériel haut de gamme. Ce nouveau boîtier sera commercialisé début 2025 en deux tailles - et à un prix probablement élevé.

Avec Mjolnir, Thor Zone 2019 a fait un tabac sur Kickstarter : Le boîtier à petit facteur de forme (SFF) a atteint son objectif de financement en seulement six minutes. Avec le Nanoq, ils ont perfectionné le design de Mjolnir début 2024. Avec le Tetra, ils s'attaquent maintenant à un boîtier en forme de console de jeu.

Comme le Nanoq, la coque du Tetra est constituée d'une seule pièce. Le fabricant ne révèle pas encore de quel matériau elle est faite. On peut toutefois supposer qu'il s'agit d'aluminium, comme pour le Nanoq. Le boîtier est disponible en Tetra S de 8,8 litres et en Tetra R de 12,3 litres. Les dimensions exactes ne sont pas encore connues.

En plus des différentes tailles, le boîtier est également disponible en différentes couleurs ou avec des éléments de design sur la façade.

Source : Thor Zone

En raison de l'espace limité, les deux versions ne peuvent accueillir que des cartes mères Mini-ITX. Pour l'alimentation, ils acceptent les SFX ou SFX-L. Il n'y a pas de place pour les disques, vous devez donc utiliser des SSD M.2.

Il y a étonnamment beaucoup de cartes graphiques qui rentrent dans ce petit boîtier.

Source : Thor Zone

Il va de soi que toutes les cartes graphiques ne s'adaptent pas à une Tetra S ou R. Le fabricant dresse la liste de divers modèles. On y voit que même la petite version peut accueillir une RTX 4090 FE. Le Tetra R peut même accueillir quelques modèles personnalisés comme la RTX 4090 TUF Gaming OC. En termes de dimensions, la Tetra S peut accueillir des cartes graphiques d'une longueur maximale de 307 mm et d'une largeur maximale de 68 mm. Pour la Tetra R, ces dimensions sont respectivement de 353 et 83 millimètres.

Contrairement au Nanoq, le Tetra ne peut être refroidi que par air. La hauteur maximale du ventilateur est de 70 millimètres pour le Tetra R et de 54 millimètres pour le Tetra S. Le Tetra R peut également être refroidi par un ventilateur de 120 millimètres et le Tetra S par deux ventilateurs de 60 millimètres.

En plus des ventilateurs, les trous dans le boîtier assurent le flux d'air.

Source : Thor Zone

Les Tetra S et R seront mises en vente au 1er trimestre 2025, pour l'instant exclusivement sur le site de Thor Zone. Le prix n'est pas encore clair. Mais si le Nanoq donne une indication sur le prix, celui-ci devrait être lavé. Il y a actuellement une fenêtre de vente pour le Nanoq - j'en ai également commandé un pour l'essayer. La version de base du petit modèle coûte 319 euros. Si vous choisissez toutes les options, c'est plus de 600 euros. Je pense que les deux boîtiers Tetra joueront dans la même ligue.

Les boîtiers de Thor Zone sont chers, mais se distinguent par leur finition.

Source : Thor Zone

Personnellement, j'ai hâte de voir le boîtier. Il est très probable que je m'en procure un pour le tester. La qualité du Nanoq est exceptionnelle selon les critiques. En tant que fan de matériaux nobles et bien finis, je ne peux pas m'en passer.