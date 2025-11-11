Nouveautés + tendances 38 7

"Minecraft" fonctionne sur une ampoule bon marché d'AliExpress

Martin Jud Traduction : traduction automatique 11/11/2025

Au début, il y avait la puce. Et la puce était dans la lampe. Et l'inventeur vit que le circuit imprimé était bon. Alors il sépara la lumière du code, relia les fils, et dit : "Que le monde soit". Et ce fut "Minecraft" - enlevé, numérique, sur 276 kilo-octets de RAM et un noyau RISC V.

Ce qui donnait autrefois de la lumière héberge aujourd'hui des blocs. Le bricoleur «Vimpo» a pris une lampe intelligente d'AliExpress, l'a ouverte, a retiré le microcontrôleur de son boîtier et lui a donné une nouvelle vie en tant que serveur «Minecraft». La puce BL602 embarquée est dotée d'un seul cœur RISC V de 192 mégahertz et de 276 kilo-octets de RAM. Et voilà : C'était bien. Connexion, déplacement, chat et placement de blocs fonctionnent. C'est tout ce qu'il faut pour un petit monde.

De la lumière au monde

La transformation commence par un couteau. La lampe est ouverte, la puce est exposée, les câbles sont soudés un par un. Un adaptateur USB-série relie l'œuvre au monde extérieur. Et soudain, la lampe n'est plus seulement une source de lumière, mais l'hôte d'un monde de blocs.

L'outil de Vimpo porte le nom de Ucraft - et il crée un monde, non pas en sept jours, mais en 90 kilo-octets. Le serveur lui-même est minuscule, la consommation de RAM par joueur se situe entre 20 et 70 kilo-octets. Le reste est consacré au réseau, à la gestion du monde et à tout ce dont vous avez besoin pour qu'il porte du fruit et se multiplie - par blocs.

Il manque bien sûr de nombreuses fonctionnalités du serveur classique «Minecraft»- mais la structure de base est là. Et cela suffit pour une genèse comme seule une ampoule peut en produire.

Le septième jour, le serveur était au repos

«Minecraft» est le nouveau «Doom». Il fonctionne sur des grille-pains, des calculatrices - et maintenant : sur une ampoule électrique. Pas parce que c'est utile. Mais parce que c'est possible. Et parce que c'est amusant. Car le septième jour, le serveur s'est arrêté - mais seulement parce que quelqu'un a appuyé sur l'interrupteur.

Si «Doom» simule l'enfer, «Minecraft» est le simulateur de la terre. «Doom», c'est le feu, la lave, les démons et le stress permanent. «Minecraft», c'est la terre, l'eau, le bois - et le désir silencieux de créer quelque chose. Pas la terre telle qu'elle est. Mais comme elle pourrait être. Carrée, paisible, malléable. Les deux sont iconiques. Les deux sont minimalistes. Mais seul «Minecraft» fonctionne sur une ampoule - et vous permet de construire un monde plutôt que de le détruire.

Photo d’en-tête : vimpo

