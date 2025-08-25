Nouveautés + tendances 7 0

Microsoft teste une suite d'applications transparente entre Android et Windows 11

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 25/8/2025

Un clic, et le contenu passe du smartphone au PC : qu'il s'agisse de musique, d'articles ou de courrier, Windows 11 devrait bientôt compléter votre appareil mobile Android de manière fluide.

Microsoft teste actuellement dans Windows 11 une fonctionnalité qui vous permet de synchroniser les applications Android avec leurs homologues Windows sur votre PC. Lorsque vous lancez une application sur votre smartphone, une notification apparaît sur l'ordinateur Windows avec l'option de continuer à cet endroit précis. Actuellement, l'essai est en cours avec Spotify, d'autres apps devraient suivre.

Comment fonctionne «Cross-Device Resume»

La fonction est basée sur la connexion via Phone Link. Dès que vous lancez une chanson ou un podcast dans Spotify, le smartphone envoie un signal à Windows. Un message «Resume from your phone» apparaît alors sur votre PC. Si vous cliquez sur «Continue on this PC», l'application de bureau Spotify s'ouvre et reprend la lecture à l'endroit exact où vous l'avez laissée en route. Si l'application n'est pas encore installée, Windows vous redirige directement vers le Microsoft Store.

Voici à quoi ressemble la notification qui permet de reprendre Spotify directement du smartphone vers le PC.

Source : Microsoft

A la différence de l'ancien «Windows Subsystem for Android», Windows n'émule pas l'environnement Android. Au lieu de cela, le système utilise ce que l'on appelle «Deep Links» pour ouvrir l'application Windows appropriée ou un processus d'installation.

Comparaison avec Apple Handoff

Le concept rappelle la fonction Handoff d'Apple : là aussi, vous passez sans effort de l'iPhone au Mac. Avec «Cross-Device Resume», Microsoft veut créer une transition transparente similaire, cette fois entre un smartphone Android et un PC Windows.

La fonctionnalité sera déployée progressivement dans le programme Insider, à la fois dans le canal Dev et dans le canal Beta. Spotify est actuellement la seule application officiellement prise en charge. Microsoft avait déjà fait une brève démonstration de la fonctionnalité en mai lors de la conférence Build, mais avait ensuite retiré la scène de la vidéo officielle. Apparemment, la technique n'était pas encore au point.

Si Spotify n'est pas encore installé, Windows 11 vous guidera vers le magasin pour télécharger l'application et continuer sur votre PC.

Source : Microsoft

Perspectives et obstacles

A l'avenir, «Cross-Device Resume» pourrait couvrir bien plus de scénarios : par exemple, la reprise d'un article, d'un e-mail ou d'un document. Pour que cela fonctionne, les développeurs doivent intégrer la fonctionnalité dans leurs applications. Pour vous, cela signifie que tant que seuls quelques fournisseurs suivront, la fonctionnalité restera limitée.

La protection des données et la configuration jouent également un rôle. Votre smartphone doit être lié de manière permanente à votre PC, les droits d'arrière-plan et la synchronisation des comptes doivent être corrects. Ce n'est qu'une fois ces obstacles surmontés que la technologie révèle son potentiel.

En 2016, Microsoft avait déjà présenté une fonction similaire pour Windows 10 sous le nom de projet «Project Rome». Mais à l'époque, l'accueil des développeurs était resté mitigé. Avec cette nouvelle tentative, Microsoft semble désormais plus déterminé - et plus mature techniquement.

Photo d’en-tête : Proxima Studio / Shutterstock

