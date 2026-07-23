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Microsoft porte les jeux Xbox originaux sur PC

Martin Jud Traduction : traduction automatique 23/7/2026

Microsoft apporte les jeux Xbox originaux sur PC. Quatre classiques sont jouables dès maintenant – et ce n'est que le début.

Jusqu'à présent, pour jouer aux jeux Xbox originaux sur PC, il fallait recourir à des émulateurs. Cela change dès maintenant. Microsoft permet la rétrocompatibilité officielle pour les jeux Xbox originaux sur PC. Cela commence avec quatre classiques : « Blinx: The Time Sweeper », « Conker: Live and Reloaded », « Crimson Skies: High Road to Revenge » et « Fuzion Frenzy ».

Les jeux sont inclus dans le Game Pass, mais peuvent également être achetés individuellement via l'application Xbox pour Windows. Ceux qui les possèdent déjà en version numérique sur console peuvent désormais y jouer sur PC – grâce à Xbox Play Anywhere. Ils fonctionnent non seulement sur les PC, mais aussi sur les consoles portables Windows comme le ROG Ally.

Pour une image plus nette, les jeux prennent en charge l'upscaling jusqu'à quatre fois, la V-Sync, le filtrage anisotrope et l'anti-aliasing. Des succès pour ces quatre jeux devraient être ajoutés dans les prochains mois – quelque chose qui n'a jamais existé pour les jeux Xbox originaux.

Microsoft recommande les spécifications suivantes pour une expérience optimale : une carte graphique AMD Radeon RX 6800S, Nvidia GeForce GTX 1070 Ti ou Intel Arc A770, un processeur comme l'Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600, 16 gigaoctets de RAM et 8 gigaoctets de mémoire vidéo.

Photo d’en-tête : Microsoft

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