Microsoft introduit des icônes de batterie colorées dans Windows 11

Microsoft a revu les icônes de la batterie dans Windows 11 pour ordinateurs portables. Les différentes couleurs visent à indiquer plus clairement l'état de la batterie et à fournir davantage d'informations.

L'indicateur de batterie de votre ordinateur portable devient plus coloré. La traditionnelle icône de batterie noire de Windows est complétée par trois autres couleurs : jaune, vert et rouge. Cette révision visuelle des icônes de batterie dans Windows 11 a été récemment annoncée par Microsoft https://blogs.windows.com/windows-insider/2025/01/24/announcing-windows-11-insider-preview-build-26120-3000-dev-channel/. Cette nouveauté apparaît avec la sortie de la nouvelle version Insider Preview Build 26120.3000 (KB5050103).

Le code couleur devrait aider les utilisateurs à identifier plus rapidement l'état actuel de leur batterie. Par exemple, l'icône de la batterie devient jaune lorsque le mode d'économie d'énergie est activé. Cela se produit automatiquement lorsque le niveau de la batterie est de 20 pour cent ou moins, tandis que l'indicateur devient vert lorsque votre appareil est en charge. Si l'icône de la batterie est à nouveau rouge, votre batterie est presque vide et vous devez brancher votre ordinateur portable dès que possible.

Autres changements : Indicateur de pourcentage ainsi qu'une icône centrale en forme d'éclair

En plus des changements de couleur, les icônes ont été légèrement agrandies afin d'améliorer la lisibilité. Un autre détail est le nouveau symbole de l'éclair, qui est placé au centre au-dessus de l'icône de la batterie, au lieu d'être à gauche comme auparavant. Elle vous indique également que votre appareil est en cours de chargement.

En plus des mises à jour de l'icône de la batterie, Microsoft introduit un indicateur de pourcentage de la batterie dans la barre des tâches. Selon Microsoft, cette fonctionnalité a fait l'objet de nombreuses demandes de la part des initiés et des clients. Pour l'activer, allez dans "Paramètres > Alimentation et batterie" et activez le paramètre "Niveau de la batterie en pourcentage".

Dans la case marquée en rouge ici, vous activez l'indicateur de pourcentage de la batterie dans les paramètres.

Source : Microsoft

Pour l'instant, les nouvelles icônes de batterie colorées apparaissent dans la barre des tâches, dans le flyout des paramètres rapides et dans les paramètres généraux de Windows. Un affichage sur l'écran de verrouillage devrait être développé dans une future version. Cette fonctionnalité est actuellement testée par Microsoft. Microsoft n'a pas encore précisé quand elle serait déployée pour tous.