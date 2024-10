Microsoft a présenté ces nouveaux jeux Xbox lors de la Xbox Partner Preview

Hier, lors du livestream Xbox Partner Preview, Microsoft a présenté 15 nouveaux jeux pour Xbox et PC. Les titres proviennent de studios partenaires tels que Remedy Entertainment et Sega. Vous pouvez voir toutes les bandes-annonces ici.

Hier soir, Microsoft a organisé un livestream de 25 minutes et a présenté 15 nouveaux jeux pour la Xbox et le PC dans le cadre de la Xbox Partner Preview. Les jeux proviennent de studios partenaires de Microsoft. Il s'agit par exemple de Remedy Entertainment ou de Sega. L'événement a réservé quelques surprises, du gameplay frais et des premières mondiales. Si vous avez manqué le spectacle, je vous ai rassemblé ici les bandes-annonces pertinentes. Vous pouvez rattraper le show complet ici.

"Alan Wake 2 : La Maison du Lac"

"The Lake House" est la deuxième extension de "Alan Wake 2". En tant qu'agent du Federal Bureau of Control, vous explorez un monde intermédiaire et devez découvrir de nouveaux secrets. Selon les développeurs, le jeu vous entraîne à nouveau dans une histoire passionnante à l'atmosphère sombre.

Date : 22 octobre 2024

Paraît sur: Xbox Series X|S

"Animal Well"

Un jeu de plateforme et de puzzle atmosphérique avec des éléments de Metroidvania, dans lequel vous explorez un monde mystérieux, plein de secrets et d'énigmes.

Date: dès maintenant

Paraît sur: Xbox Series X|S

"Blindfire"

"Blindfire" est un jeu de tir à la première personne qui se déroule entièrement dans l'obscurité. Vous devez donc vous fier entièrement à vos sens. Vous pouvez utiliser l'écholocation et d'autres outils pour trouver vos ennemis. Une visée précise et des réflexes rapides sont nécessaires.

Date : dès maintenant en Game Preview

Paraît sur : Xbox Series X|S, PC

"Cronos : The New Dawn"

"Cronos : The New Dawn" est un jeu de survival-horror à la troisième personne développé par Bloober Team. Il se déroule dans deux époques différentes : la Pologne des années 1980 et un terrain vague futuriste. En tant que joueur, vous incarnez un voyageur qui agit en tant qu'agent pour un mystérieux collectif. Vous explorez des failles temporelles dans le but de sauver des personnages clés du passé. Une réflexion stratégique et des décisions rapides vous aideront à échapper aux bêtes, selon les développeurs.

Date:2025

Paraît sur: Xbox Series X|S

"Edens Zero"

Un jeu de rôle et d'action à la troisième personne basé sur la série de manga et d'anime du même nom. Vous accompagnez le personnage principal Shiki Granbell et ses amis dans leur quête de Mother, la légendaire déesse du cosmos.

Date:2025

Paraît sur : Xbox Series X|S, PC

"Eternal Strands"

"Eternal Strands" est un jeu de rôle et d'action/aventure. Vous combattez à la troisième personne dans la peau de Brynn, une jeune magicienne intrépide. Vous pouvez utiliser vos pouvoirs magiques ainsi qu'un arsenal d'armes magiques pour combattre de puissantes créatures.

Date : début 2025

Paraît sur : Xbox Series X|S, PC

"FBC : Firebreak"

"FBC : Firebreak" est un jeu de tir à la première personne en coopération. En tant que membre d'une mystérieuse agence fédérale, le Federal Bureau of Control, vous luttez contre des menaces surnaturelles. Le travail d'équipe est nécessaire pour mener à bien votre mission.

Date: 2025

Paraît sur : Xbox Series X|S, PC

"The Legend of Baboo"

"The Legend of Baboo" est un charmant jeu d'action-aventure qui met en scène le jeune protagoniste Sepehr et son chien Baboo. Ensemble, vous résoudrez des énigmes et relèverez de dangereux défis pour sauver votre famille des forces mystiques d'un mal ancien.

Date: 2025

Paraît sur : Xbox Series X|S, PC

"Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii"

"Pirate Yakuza à Hawaii" est un nouveau chapitre de la série "Like a Dragon". Vous y incarnez Goro Majima. Stupidement ou heureusement, vous avez perdu la mémoire et vous vous retrouvez sur Rich Island, près d'Hawaï, dans une véritable aventure de pirates.

Date : 21 février 2025

Paraît sur : Xbox Series X|S, Xbox One, PC

"Mistfall Hunter"

"Mistfall Hunter" est un jeu de rôle d'extraction PvPvE. Dans un monde nordique, post-apocalyptique et fantastique, après Ragnarok, vous combattez des monstres et d'autres joueurs à la troisième personne. Vous devenez un héros ressuscité, appelé le chasseur de Gylden. Seul ou avec jusqu'à deux alliés, vous pénétrez dans le monde de la brume pour collecter du sang de Gylden et d'autres précieux butins. Mais des créatures dangereuses, des héros déchus et même des demi-dieux vous y attendent

Date: 2025

Publication sur : Xbox Series X|S, PC

"Souris : P.I. For Hire"

"Mouse : P.I. For Hire" est un jeu de tir à la première personne sombre de style noir, dont les graphismes sont inspirés des dessins animés classiques des années 1930. La guerre fait rage dans les ruelles de Mouseberg ! En tant que détective souris P.I. Jack Pepper, vous êtes au cœur de l'action. Avec un arsenal d'armes curieuses, du pistolet à térébenthine au Mauser, vous vous frayez un chemin à travers des niveaux faits à la main, laissant derrière vous un sillage de justice.

Date: 2025

Paraît sur: Xbox Series X|S

"Phasmophobia"

Le jeu d'horreur "Phasmophobia", sorti sur PC dès 2020, est l'un des jeux multijoueurs les plus populaires. Seul ou en équipe de quatre personnes maximum, vous jouez le rôle de chasseur de fantômes pour détecter et identifier différents phénomènes.

Date : 29 octobre 2024

Paraît sur : Xbox Series X|S

"Subnautica 2"

Le célèbre jeu de survie sous-marine est de retour. Vous pouvez même désormais plonger dans les profondeurs de l'océan en mode coopératif optionnel et découvrir ensemble le fascinant monde sous-marin.

Date: 2025

Paraît sur : Xbox Series X|S, PC

"Wheel World"

"Wheel World" est un jeu de course de vélo en monde ouvert. Vous incarnez Kat, une jeune cycliste, et tentez de sauver le monde qui porte son nom de l'effondrement.

Date : début 2025

Paraît sur : Xbox Series X|S, PC

"Wuchang : Fallen Feathers"

"Wuchang : Fallen Feathers" est un jeu de rôle et d'action de type "Soulslike" qui se déroule dans un monde inspiré de la mythologie chinoise, à la fin de la dynastie Ming, dans le pays de Shu. Celui-ci est marqué par des factions belliqueuses et une mystérieuse maladie. Vous incarnez Wuchang, une guerrière pirate expérimentée. En plus de tous les adversaires, vous devez faire face à une amnésie et à votre passé.

Date: 2025

Publication sur : Xbox Series X|S, PC