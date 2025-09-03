Nouveautés + tendances 9 0

Mevita : le bipède DIY du Japon

Martin Jud Traduction: traduction automatique 3/9/2025

Un robot de recherche bipède à construire soi-même - sans imprimante 3D, sans fraiseuse, mais avec un poste à souder. Mevita, un projet open source de l'université de Tokyo, montre tout ce qu'il est possible de faire avec une conception intelligente et des pièces métalliques.

Quand Mevita se déplace dans la campagne, il donne l'impression que quelqu'un a ajouté des jambes à une boîte à outils, créant ainsi involontairement un robot au charme discret. Pas de tête, pas de bras, pas d'expressions faciales. Juste des articulations, du métal et une volonté farouche de ne pas tomber.

La technique plutôt que le spectacle

Mevita se compose de 18 pièces métalliques uniques, qui peuvent être commandées directement via la plateforme de fabrication Meviy de Misumi. Les pièces sont soudées et non imprimées. L'objectif est de créer un robot bipède que les concepteurs amateurs et les étudiants pourront assembler eux-mêmes, sans recourir à la fabrication industrielle ou à des composants spéciaux coûteux. La construction est conçue pour une complexité minimale. Pas de servos propriétaires, pas de capteurs exotiques. Au lieu de cela : LiDAR, IMU et des contrôleurs de moteur disponibles dans le commerce.

Le contrôle de mouvement est basé sur l'apprentissage par renforcement en simulation : le modèle entraîné est transféré au matériel réel par transfert sim-réel (entraînement par simulation avec mise en œuvre dans le monde réel). Les données en temps réel du LiDAR et de l'IMU aident à l'équilibre et à la navigation sur un terrain accidenté. Le logiciel est modulaire, open source et documenté - y compris l'environnement de formation et des exemples de scripts.

Métal plutôt que plastique

Les données CAO et les listes de pièces sont disponibles publiquement. Les concepteurs ont délibérément opté pour des pièces métalliques, car elles sont plus solides et plus précises que les composants en plastique imprimés. Les pieds sont conçus de manière à ne pas se tordre sous la charge, un problème typique des robots de bricolage. Toute la mécanique est conçue pour être facile à fabriquer et à entretenir. Si vous savez souder, vous pouvez construire Mevita.

Le projet s'adresse aux bricoleurs, aux étudiants en robotique et aux instituts de recherche qui souhaitent tester des modèles de mouvements humanoïdes - sans avoir à dépenser des sommes à cinq chiffres pour Boston Dynamics ou Unitree. Mevita n'est pas un robot de spectacle, ni une mascotte de relations publiques avec des yeux LED. C'est un support de marche fonctionnel avec une attitude - et oui, d'une certaine manière, toujours la boîte à outils ambulante avec de l'ambition.

Toutes les données sont disponibles sur GitHub et sur la page officielle du projet. La documentation est très complète et le logiciel activement maintenu. Ceux qui commencent à construire y trouveront également des conseils sur l'alimentation électrique, le passage des câbles et l'étalonnage des capteurs.

Photo d’en-tête : Projet Mevita / Université de Tokyo

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 9 personne(s)







