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"Metal Gear Solid : Sony sort de sa boîte de nouveaux réalisateurs après 20 ans d'existence

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 13/4/2026

Oscar Isaac devait jouer Solid Snake. Puis il s'est passé ce qui se passe depuis des années avec Metal Gear Solid : rien. Aujourd'hui, Sony tente à nouveau sa chance avec Zach Lipovsky et Adam B. Stein, les créateurs de "Destination finale : Bloodlines".

Celui qui espérait ces dernières années un signe de vie du film «Metal Gear Solid» devait avant tout faire preuve de patience. Beaucoup de patience. Mais aujourd'hui, le projet fait son retour après un long silence radio, avec une nouvelle réalisation et un nouveau départ chez Sony. C'est ce que rapporte The Hollywood Reporter.

C'est Zach Lipovsky et Adam B. Stein, le duo derrière «Destination finale : Bloodlines», qui seront derrière la caméra. Ce film d'horreur à succès a rapporté environ 317 millions de dollars dans le monde en 2025, pour un budget d'environ 50 millions. Cela fait de «Bloodlines» le plus gros succès commercial de la série. De plus, aucun autre film de «Destination finale» n'a jamais été aussi bien accueilli par les critiques.

C'est donc un coup de pouce suffisant pour que Sony les engage sur plusieurs projets à venir, dont «Metal Gear Solid».

Selon le Hollywood Reporter «, Lipovsky et Stein ont l'intention de réaliser des films incroyablement drôles, à succès commercial, axés sur des personnages et des genres différents» via leur nouvelle société de production Wonderlab. Enfin quelqu'un à Hollywood qui a décodé la formule. Qui aurait pu y penser ?

Un film plus vieux que certains de ses fans

Mais ce qui est plus passionnant que le bla-bla des relations publiques de la bonne affaire de Sony, ce sont les antécédents. Hideo Kojima, le créateur de la série «Metal Gear», a annoncé une adaptation cinématographique dès 2006 et Sony Pictures est entré dans le projet peu de temps après.

Suivirent ensuite : un scénario refusé par la voix de Snake, David Hayter, un réalisateur pressenti du nom de Kurt Wimmer, une pause, un reboot en 2012 avec le vétéran de Marvel Avi Arad comme producteur, des discussions avec J.J. Abrams, des castings souhaités de Hugh Jackman à Christian Bale - et finalement, en 2014, l'engagement de «Kong : Skull Island»- réalisateur Jordan Vogt-Roberts.

Solid Snake a un petit air de jeune Sean Bean - n'est-ce pas?

Source : Konami / Sony

Vogt-Roberts était la personne idéale pour de nombreux fans. Disciple avoué de Kojima, il a même donné le nom de Gray Fox, le personnage de Metal Gear, à un bateau dans «Kong : Skull Island». En décembre 2020, la percée semblait enfin avoir lieu : Deadline annonçait même qu'Oscar Isaac jouerait Solid Snake. Et puis, rien ne s'est passé. Ou plutôt, ce qui se passe toujours dans ces cas-là. Problèmes de scénario, retards, pandémie, grèves et silence radio. Jusqu'à ce qu'en 2024, il soit rapporté qu'Isaac s'était à nouveau retiré

Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle tentative - et donc la fin silencieuse du projet de cœur de Vogt-Roberts. On ne sait pas si Lipovsky et Stein s'inspireront d'Isaac et du scénario existant de Derek Connolly ou s'ils repartiront de zéro. Le film est toujours produit par le tandem père-fils Avi et Ari Arad chez Columbia Pictures.

Au revoir!

Qu'il y ait à nouveau du mouvement, après 20 ans de développement infernal, est déjà une nouvelle en soi. Quant à savoir si cela se concrétisera par une sortie en salle, c'est une autre histoire.

L'enjeu est de taille : «Metal Gear Solid» n'est pas un jeu furtif comme les autres. C'est l'une des œuvres les plus influentes de l'histoire du jeu vidéo, avec une narration qui, dès 1998, était déjà plus cinématographique que la plupart des films d'action de l'époque. Mais c'est aussi là que réside la difficulté. Ce qui fonctionne dans le jeu ne peut pas être transposé tel quel à l'écran.

Peut-être que le fait que les nouveaux réalisateurs aient prouvé, avec «Final Destination : Bloodlines», qu'il était possible d'extraire une nouvelle fois quelque chose d'une marque déclarée morte peut aider. Solid Snake serait alors en bonne compagnie.

Photo d’en-tête : Konami / Sony

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