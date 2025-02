Nouveautés + tendances 28 11

Meta lance le projet "Waterworth" : 50 000 kilomètres de réseau câblé sous-marin

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 17/2/2025

Cinq continents, 50 000 kilomètres, 10 milliards de dollars américains : Le projet "Waterworth" de Meta doit devenir le plus long réseau de câbles sous-marins du monde. La politique est également impliquée dans ce projet.

Meta a officiellement annoncé vendredi dernier le projet "Waterworth" : la construction du plus long réseau de câbles sous-marins au monde. D'une longueur prévue de 50 000 kilomètres, ce réseau reliera cinq continents. Il vise à améliorer l'infrastructure réseau pour les plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp.

Détails du projet

Le point de départ du réseau câblé est prévu sur la côte est américaine. De là, le réseau de câbles sous-marins passe par le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et l'Australie. Le point final du câble se situe sur la côte ouest des États-Unis, à peu près à la hauteur de San Francisco.

L'infrastructure actuelle du réseau sous-marin.

Source : TeleGeography / Submarine Cable Map

Selon Meta, ce projet est la première liaison directe prévue entre le Brésil et l'Afrique du Sud. Les câbles sous-marins existants ne couvrent pas encore cette route. Il sera également le seul à relier l'Inde à l'Australie, en évitant le détroit de Malacca, afin de réduire les risques géopolitiques.

Coût : 10 milliards de dollars pour un câble jusqu'à 7000 mètres de profondeur

Le réseau de câbles sous-marins sera composé de 24 paires de fibres. Meta prévoit d'utiliser de nouvelles techniques de routage et de nouvelles technologies d'installation pour déployer les câbles jusqu'à 7000 mètres de profondeur et mieux les protéger dans les zones à risque.

Le coût du projet est estimé à plus de dix milliards de dollars, selon un rapport de Techcrunch.

Collaboration entre les États-Unis et l'Inde

Le projet "Waterworth" n'est pas seulement une entreprise technologique, mais aussi économique et géopolitique. La coopération entre les Etats-Unis et l'Inde y joue un rôle central, l'Inde investissant dans la maintenance, la réparation et le financement du réseau câblé de l'océan Indien. Ce partenariat vise à renforcer la connectivité dans l'océan Indien et à promouvoir la coopération économique.

Jeudi dernier, la Maison Blanche a publié une déclaration commune du président Trump et du Premier ministre indien Shri Narendra Modi sur les politiques dans lesquelles les deux pays souhaitent coopérer. Le projet "Waterworth" figure également en bonne place dans cette déclaration.

Photo d’en-tête : Meta

