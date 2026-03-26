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Meta et YouTube perdent une affaire judiciaire décisive

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 26/3/2026

Aux États-Unis, un jury a condamné deux plates-formes de médias sociaux à des amendes. Meta et YouTube auraient fait preuve de négligence en incitant les jeunes à la dépendance. Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes.

Un jury de Los Angeles a déclaré Meta et Google responsables du design addictif d'Instagram et YouTube dans un procès qui fera date. Le jury a conclu que les plateformes n'avaient pas suffisamment mis en garde les enfants et les adolescents contre les risques. Les choix de design auraient contribué au développement de problèmes psychologiques.

La plaignante était une jeune femme aujourd'hui âgée de 20 ans, qui utilisait Instagram et YouTube depuis son enfance. Selon ses propres dires, elle a développé une addiction, accompagnée de dépressions, de troubles anxieux et de troubles de l'image corporelle. TikTok et Snap étaient également accusés à l'origine, mais ont conclu un accord extrajudiciaire avant le début du procès. Pour en savoir plus sur l'affaire, cliquez ici:

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Le jury a accordé à la plaignante un total de six millions de dollars, dont trois millions en réparation du préjudice moral et trois millions de pénalités supplémentaires à titre dissuasif. Meta prend en charge 70 pour cent de la somme, Google 30 pour cent. Selon le jury, les entreprises ont fait preuve de négligence. Elles auraient sciemment utilisé des fonctions telles que le défilement infini et la lecture automatique pour retenir les utilisateurs le plus longtemps possible.

Meta et Google rejettent les accusations et annoncent leur intention de faire appel. «La santé mentale des adolescents ne peut pas être attribuée à une seule application», déclare le porte-parole de Meta Francis Brennan à «The Verge». Google conteste la prémisse fondamentale de la plainte : YouTube n'est pas un site de médias sociaux, mais une plateforme de streaming «construite de manière responsable». .

Jugement similaire au Nouveau-Mexique

La somme de l'amende ne devrait guère préoccuper les deux entreprises au cas par cas. Mais ce procès est le premier de plus de 20 procès Bellwether sur l'addiction aux médias sociaux. Les verdicts montrent la voie à suivre pour des milliers de plaintes similaires déposées par des familles, des districts scolaires et des Etats. Parallèlement, un jury du Nouveau-Mexique a condamné Meta à 375 millions de dollars d'amende civile pour avoir dissimulé et exploité des risques pour les enfants.

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Si cela continue, les plateformes seront mal à l'aise. Elles risquent de connaître un désastre similaire à celui qu'ont connu les fabricants de tabac dans les années 1990, lorsqu'ils ont minimisé les risques pour la santé. Le dernier mot est cependant loin d'être dit. L'affaire de Los Angeles va maintenant être portée devant la Cour d'appel de Californie. Là, ce n'est pas un jury qui décide, mais un panel de trois juges. D'autres étapes potentielles sont la Cour suprême de Californie et enfin la Cour suprême nationale. Cela peut prendre des années avant qu'un jugement final soit rendu.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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