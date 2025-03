Nouveautés + tendances 12 1

Meta AI fait son apparition en Europe : un chatbot d'intelligence artificielle bientôt sur Facebook, Whatsapp & Co.

Debora Pape 20/3/2025

Avec un peu de retard, Meta met à disposition son IA "Meta AI" en Europe. L'assistant IA sera intégré en permanence dans les applications Whatsapp, Instagram, Facebook et Messenger de Meta.

Meta a annoncé le 19 mars que son chatbot à intelligence artificielle, MetaAI, serait désormais disponible en Europe. La nouvelle fonctionnalité devrait apparaître progressivement dans vos méta-applications à partir de cette semaine. Vous la reconnaîtrez à un cercle bleu. La fonction d'IA est gratuite.

Pour les utilisateurs des États-Unis et de quelques autres pays, MetaAI existe déjà depuis 2023, mais son lancement en Europe a été longtemps retardé "en raison des nombreuses réglementations". Selon le groupe, même sans l'Europe, MetaAI est déjà utilisé par 700 millions de personnes par mois.

Un assistant pour les questions de la vie quotidienne

Meta indique que la facilité d'accès à l'assistant d'IA directement dans les applications que les gens utilisent de toute façon contribue à sa popularité. MetaAI est perçue comme un assistant personnel et est souvent sollicitée pour des instructions, des informations supplémentaires et des recommandations. L'IA a accès à l'Internet et intègre donc les événements actuels et les nouveaux produits.

L'IA peut également analyser des photos et répondre à vos questions. Meta cite par exemple la traduction d'un menu et des conseils de soins pour la plante que vous avez photographiée. Il sera également possible d'éditer les photos : Demandez à l'IA de supprimer des personnes en arrière-plan d'une photo ou de changer la couleur d'un vêtement.

MetaAI devrait par exemple pouvoir vous expliquer les symboles et les marques sur les photos.

Source : Meta/Whatsapp

L'assistant de chat est basé sur Llama, la famille de modèles de langage maison de Meta. Ces modèles de langage ont été conçus pour comprendre au mieux le langage humain et le contexte.

Des partenaires de chat rien que pour vous ou dans des chats de groupe

Vous devriez pouvoir reconnaître la MetaAI dans toutes les méta-applications grâce à un petit cercle bleu et violet. La mise à jour n'est pas encore arrivée chez moi, c'est pourquoi je ne peux pas vous montrer de captures d'écran. Sur Whatsapp, vous trouverez par exemple le cercle dans l'onglet Chats. MetaAI y est apparemment disponible comme un contact de chat normal. Vous pouvez également transférer des messages d'autres chats à l'IA. MetaAI comprend l'allemand, le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol, le portugais et l'arabe, entre autres.

Dans les conversations de groupe, vous devriez pouvoir appeler le chatbot de l'IA avec @MetaAI. L'IA se sentira ainsi interpellée dans le chat et répondra à votre question. Tous les utilisateurs du chat peuvent voir votre dialogue avec l'IA. Cela pourrait être intéressant pour des planifications communes - ou pour clarifier une fois pour toutes l'ordre dans lequel les films "Star Wars" doivent être regardés (par ordre chronologique, pas par ordre de sortie !).

Protection des données et restrictions

Sur le thème de la protection des données , Meta indique que l'IA ne peut lire que les messages dans lesquels elle est directement mentionnée ou interpellée. Tous les autres ne sont pas disponibles pour MetaAI. Vous devez également garder à l'esprit qu'une IA n'a pas toujours raison. Meta indique également, à titre de précaution, que l'assistant donne parfois des réponses erronées.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Mamun_Sheikh

