Nouveautés + tendances 33 19

MateBook Fold : l'ordinateur portable pliable de Huawei ne fait que 7,3 mm d'épaisseur

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 20/5/2025

Avec le MateBook Fold, Huawei a présenté l'ordinateur portable pliant le plus fin du moment et renonce - pas tout à fait volontairement - à Windows.

Déplié, le MateBook Fold mesure 7,3 millimètres d'épaisseur. Une fois replié, il mesure 14,9 millimètres. Il est donc plus fin que le ThinkPad X1 Fold, qui ont respectivement 8,6 et 17,4 millimètres. Cela fait des années que les ordinateurs portables classiques sont plus fins une fois pliés que le MateBook Fold, qui pèse 1,16 kilogramme.

Un ordinateur portable pliable fin avec HarmonyOS 5

L'écran tactile OLED du MateBook Fold mesure 18 pouces au total et a une résolution de 3296 × 2472 pixels. Avec 1600 nits, il est relativement lumineux. Avec un clavier externe, il peut être utilisé en mode paysage comme un grand écran grâce au support intégré. En mode ordinateur portable classique, il se divise en deux écrans de 13 pouces, l'écran inférieur affichant un clavier numérique avec pavé tactile.

Huawei propose également en solde un clavier externe adapté au MateBook Fold.

Source : Huawei

Huawei intègre jusqu'à 32 gigaoctets de mémoire vive et jusqu'à deux téraoctets d'espace de stockage SSD dans le MateBook Fold. Le fabricant ne dit rien sur le chipset utilisé. En raison du renforcement des sanctions américaines, Huawei n'a plus accès aux processeurs d'Intel et d'AMD. Il est donc probable qu'une puce Kirin maison soit utilisée.

Un support est intégré à l'arrière du MateBook Fold.

Source : Huawei

Les sanctions américaines font également que Huawei n'a plus accès à Windows depuis mars. Mais ce n'est pas une surprise. C'est pourquoi le fabricant installe HarmonyOS 5 sur le MateBook Fold. C'est la première fois que le système d'exploitation est utilisé sur un ordinateur portable, mais il est déjà utilisé depuis des années, notamment sur les tablettes de Huawei.

Le MateBook Fold fonctionne sous HarmonyOS 5 au lieu de Windows 11.

Source : Huawei

Par le passé, Huawei a vendu ses ordinateurs portables en Europe. Cependant, le manque d'accès à Windows réduit la probabilité que Huawei commercialise le MateBook Fold en dehors de la Chine. Là-bas, l'ordinateur portable pliable coûte à partir de 23 999 yuans. Ce qui équivaut - sans frais d'importation, de douane ou de taxes - à environ 2800 francs ou près de 3000 euros.

Photo d’en-tête : Huawei

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 33 personne(s)