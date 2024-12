"Marvel Rivals" fait un démarrage en fanfare avec 10 millions de joueurs en 3 jours

Le jeu de tir de héros "Marvel Rivals" de Netease Games a enregistré dix millions de joueurs dans les 72 heures suivant sa sortie. Avec plus de 480 000 joueurs simultanés sur Steam et des avis positifs, le jeu est jusqu'à présent un véritable succès.

Le nouveau jeu de tir héroïque "Marvel Rivals" a connu un démarrage fulgurant. Dans les 72 heures qui ont suivi sa sortie, le jeu de Netease Games a déjà attiré dix millions de joueurs dans le monde. C'est ce qu'a annoncé l'équipe derrière le jeu sur X. Le titre est donc actuellement l'un des jeux les plus joués au monde.

Au plus fort de son pic, le jeu de tir a atteint plus de 480 000 joueurs simultanés sur Steam, où il bénéficie de notes majoritairement positives (75 pour cent). Le jeu free-to-play a été lancé le 6 décembre 2024 sur la plupart des grandes plateformes. Il s'agit notamment de Steam, Epic, Xbox et Playstation. "Rivals" combine le gameplay d'"Overwatch" avec la toile de fond du vaste univers des comics Marvel.

Depuis sa sortie, Rivals a franchi à plusieurs reprises la barre des 400k joueurs. Le matin, le nombre de joueurs est toujours un peu plus bas.

Source : Kim Muntinga Screenshot via SteamDB

Ce succès souligne le fort intérêt pour les jeux de tir héroïque en équipe et la popularité continue de l'univers Marvel. L'adoption rapide par la communauté des joueurs montre que Netease Games a touché une corde sensible avec "Marvel Rivals".

La forte affluence a cependant entraîné des problèmes de serveur. Plusieurs personnes se sont plaintes de l'affichage d'un message d'erreur "Échec de connexion au serveur" lorsqu'elles tentaient de lancer une partie. Nous espérons que ce problème sera bientôt résolu.

Dans le jeu, vous pouvez choisir parmi un total de 33 héros ou méchants Marvel : entre autres Black Widow, Hulk, Magneto, Venom ou Wolverine. Tous les personnages ont des capacités individuelles et sont divisés en trois rôles différents : Avant-garde, Duelliste et Stratège. Les compétences de team-up sont également importantes, car elles vous permettent de libérer des super-pouvoirs communs avec vos alliés. En effet, vous affronterez d'autres joueurs dans des combats à 6 contre 6 avec votre équipe sur huit cartes pour les modes "Jeu rapide" et "Compétition", une carte de conquête et un tout nouveau terrain d'entraînement.

La saison 0, avec laquelle "Marvel Rivals" a été lancé, est prévue pour durer un mois. Elle est intitulée "Dooms' Rise". Selon les développeurs, elle sert de chapitre d'ouverture au chaos provoqué par la collision des différentes expériences temporelles du Docteur Fatalis et le déclenchement consécutif de l'intrication des flux temporels. Netease Games a déjà annoncé son intention d'enrichir continuellement Marvel Rivals avec du nouveau contenu.

Avez-vous déjà joué à "Marvel Rivals" ? Que pensez-vous du jeu ? Dites-le dans les commentaires