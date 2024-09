Marques Brownlee reçoit de sévères critiques pour son application de fonds d'écran

Avec "Panels", le youtubeur Marques Brownlee veut vendre des fonds d'écran pour beaucoup d'argent. Son concept ressemble à un abonnement Jamba des années zéro et lui explose à la figure.

Le célèbre youtubeur tech Marques Brownlee (MKBHD) a publié une application de fond d'écran appelée "Panels". Elle n'est pas du tout bien accueillie par la communauté. En effet, la version gratuite contient beaucoup de publicité et un abonnement premium coûte la bagatelle de 49,99 dollars US par an - ou 11,99 dollars US par mois. De plus, l'application exige l'accès à la localisation GPS et à d'autres données de l'utilisateur.

L'application Panels est disponible pour iOS et Android et contient des fonds d'écran de divers artistes. Beaucoup d'entre eux font partie de l'équipe YouTube de Marques Brownlee.

Source : Screenshot YouTube / Marques Brownlee

Brownlee avait présenté "Panels" pour la première fois dans son Review de l'iPhone 16. Elle contient des fonds d'écran d'artistes qui, selon MKBHD, reçoivent 50 pour cent des revenus pour leur travail. L'argent doit être généré d'une part par des abonnements, d'autre part par la publicité. Dans la version gratuite, les images ne peuvent être téléchargées qu'en basse résolution - et seulement après avoir regardé une publicité de trente secondes. Au début, il y avait même deux publicités obligatoires.

Depuis, les colonnes de commentaires sous les vidéos de MKBHD ne se remplissent plus d'avis sur le contenu lui-même, mais de critiques et de malveillance :

La communauté Youtube n'apprécie pas du tout.

Source : Screenshots YouTube

Marques Brownlee a réagi avec un Post sur X. Il a déclaré qu'il réglerait les problèmes de confidentialité. Concernant la tarification, il écrit : "Je vous ai entendu. C'est notre défi personnel de créer de la valeur pour la version premium. Je vais également réduire la fréquence des publicités dans la version gratuite."

Intérêts financiers vs. crédibilité

"Panels" n'est pas le premier produit commercial du youtubeur. Il vend déjà des vêtements, des gourdes, des tapis de souris et même des bougies parfumées et des laisses pour chiens. Son logo figure également sur les éditions MKBHD du"Ridge Wallet". Avec Atom, il a lancé ses propres sneakers, qui ne font pas l'unanimité.

La monétisation des marques connues sur Youtube est très répandue. Le "merch" est un pilier financier pour de nombreuses chaînes - en plus des sponsors directs ainsi que des parts de revenus publicitaires qu'elles reçoivent de Google. Les créateurs qui testent des produits et se présentent comme une source d'information indépendante avancent sur un terrain glissant : leur principal atout est une image crédible. Si les fans ont l'impression d'être roulés dans la farine, ils se transforment rapidement en détracteurs.