Manipulation électorale via TikTok ? L'UE ouvre une enquête

Suite aux allégations de manipulation des élections en Roumanie, l'UE lance une enquête sur TikTok. L'accent est mis sur les contenus manipulateurs en rapport avec les élections. Des indices indiqueraient une ingérence extérieure.

La Commission européenne ouvre une enquête sur l'application TikTok. Il s'agit principalement de savoir si et dans quelle mesure TikTok modère les publicités politiques et les contenus politiques payants. L'UE veut également examiner de plus près les algorithmes de recommandation de TikTok, comme elle l'a annoncé mardi.

TikTok a-t-il enfreint la loi sur les services numériques ?

Les plateformes comme TikTok sont tenues de lutter efficacement et rapidement contre les contenus illégaux en ligne. Dans le cas contraire, ils s'exposent à de lourdes amendes.

L'UE examine actuellement si TikTok prend des mesures suffisantes contre les risques correspondants. Cela fait suite à l'apparition d'indices d'une possible ingérence d'acteurs étrangers dans les élections présidentielles roumaines.

TikTok rejette les accusations

La société chinoise nie toutes les accusations. Selon une porte-parole, TikTok a assuré l'intégrité de sa plateforme lors de plus de 150 élections dans le monde. La plateforme n'accepte pas les publicités politiques payantes et supprime activement les contenus qui enfreignent les politiques de désinformation, de discours de haine ou de harcèlement. TikTok a également souligné sa volonté de coopérer avec la Commission européenne et d'autres autorités.

Accusations en provenance de Roumanie

En Roumanie, le Conseil supérieur de la défense (CSAT) avait reproché à TikTok de ne pas avoir identifié l'homme politique prorusse Calin Georgescu comme tel pendant la campagne électorale. Georgescu, qui a principalement fait campagne sur TikTok, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle.

Calin Georgescu est sorti vainqueur de l'élection, mais celle-ci va être répétée.

Source : Shutterstock

Suite à l'annulation du scrutin par la Cour constitutionnelle, l'ensemble du processus électoral sera repris, mais une nouvelle date n'a pas encore été fixée. Le parquet roumain enquête également sur la méthode de campagne de Georgescu sur TikTok

Enquêtes et conservation des données

Dans le cadre de la procédure actuelle, la Commission recueille des preuves supplémentaires, notamment par le biais d'entretiens. Jusqu'à présent, seuls des soupçons sont examinés et aucune conclusion n'a encore été rendue. Début décembre, l'autorité avait déjà ordonné à TikTok de geler toutes les données relatives à d'éventuels risques systémiques pour les élections dans l'UE et de les conserver jusqu'en 2025. Cette instruction était motivée par des indices d'une possible ingérence d'un autre État.