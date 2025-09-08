Nouveautés + tendances 17 3

Maintenant, vous pouvez faire de la musique avec des champignons et des plantes

David Lee Traduction: traduction automatique 8/9/2025

Le Pocket Scion est un petit appareil qui capte les signaux électriques d'organismes vivants et les transforme en sons de synthétiseur. Il est disponible dès maintenant.

Les plantes et les champignons produisent des signaux électriques. La raison pour laquelle ils le font et s'il s'agit même d'une forme de communication est encore controversée dans la recherche. Mais ce qui est clair, c'est que les signaux électriques présentent des modèles qui les rendent intéressants. Non seulement pour la recherche, mais aussi pour la production de sons.

Tarun Nayar, alias Modern Biology, crée de la musique à partir de plantes et de champignons. En 2021, il a obtenu des hits viraux avec des sons de synthétiseur et a déjà sorti plusieurs albums. Aujourd'hui, en collaboration avec Instruo, il lance le Pocket Scion, un petit appareil portable capable de capter les signaux électriques des plantes.

Le Pocket Scion possède quatre instruments intégrés qui lui permettent de créer lui-même des sons à partir des signaux. Les signaux peuvent également être transmis sous forme de données MIDI à un synthétiseur externe. L'appareil est livré avec un logiciel pour Mac, Windows et Linux qui vous permet de créer vos propres patchs de synthé et d'envoyer des données via Open Sound Control (OSC). Cette vidéo plus longue explique en détail le Pocket Scion et l'application associée.

Le Pocket Scion coûte environ 145 francs ou euros et est actuellement disponible en quelques jours. Pour passer commande, rendez-vous directement sur le site du fabricant.

Photo d’en-tête : Instruo

