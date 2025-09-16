Xiaomi
79

"Magic Back Screen" (écran arrière magique) : Le Xiaomi 17 Pro a un écran à l'arrière

Jan Johannsen
16/9/2025
Traduction: traduction automatique

Un seul écran ne suffit pas. Le Xiaomi 17 Pro dispose d'un deuxième écran à l'arrière. Mais il faudra probablement attendre encore quelques mois avant de pouvoir utiliser le "Magic Back Screen" en Europe.

Le Xiaomi 17 Pro n'a pas encore été officiellement présenté que le fabricant lui-même poste une vidéo montrant un écran entourant la caméra à l'arrière du nouveau smartphone. Peu avant, il avait déjà annoncé qu'il sauterait le chiffre 16 dans la numérotation.

Magic Back Screen : un deuxième écran aux fonctions encore inconnues

En utilisant le 17 comme numéro, Xiaomi veut montrer qu'il est en concurrence directe avec l'iPhone pour son prochain smartphone haut de gamme. La protubérance autour de la caméra à l'arrière présente alors une forte ressemblance visuelle avec l'iPhone 17 Pro - Xiaomi a toutefois déjà travaillé sous cette forme avant Apple.

Une image fuitée du Magic Back Screen.
Une image fuitée du Magic Back Screen.
Source : Xiaomi

Sur Weibo, Xiaomi a posté une vidéo montrant le Xiaomi 17 Pro. La vidéo de 14 secondes montre principalement une chose : l'écran appelé Magic Back Screen à l'arrière du smartphone. Il encadre les deux caméras à l'arrière et rappelle les écrans extérieurs des smartphones à clapet.

  • Test de produit

    Xiaomi Mix Flip : un smartphone avec petit écran

    par Jan Johannsen

Xiaomi ne précise pas si l'écran secondaire est tactile. En outre, l'étendue des fonctions n'est pas claire. Peut-on utiliser n'importe quelle application au dos de l'appareil ou seulement quelques widgets ? La vidéo de teasing montre différents cadrans et un viseur de selfie pour prendre des photos avec les caméras arrière.

Dès 2021, Xiaomi a présenté le Mi 11 Ultra équipé d'un écran AMOLED de 1,1 pouce - également dans la bosse de la caméra. L'écran désormais installé est visiblement plus grand.

Lancement en Chine en septembre, l'Europe suivra dans quelques mois

En plus des informations officielles, le Xiaomi 17 Pro a déjà fait l'objet de quelques fuites. Par exemple, la version plus grande, le Xiaomi 17 Pro Max, disposerait d'une batterie d'une capacité très élevée de 7500 mAh. Il est presque certain que Xiaomi intègre le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la prochaine génération du chipset haut de gamme de Qualcomm.

La série 17 de Xiaomi devrait être présentée et commercialisée en septembre en Chine. En Europe, en revanche, cela devrait prendre encore quelques mois. Ces dernières années, Xiaomi a présenté ses smartphones haut de gamme pour l'Europe au début du mois de mars, lors du Mobile World Congress de Barcelone.

Photo d’en-tête : Xiaomi

