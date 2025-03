Nouveautés + tendances 6 2

Mac Studio reçoit M4 Max et M3 (lire correctement) Ultra

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 5/3/2025

En même temps qu'un nouveau Mac Studio, Apple présente le M3 Ultra. La puce la plus puissante à ce jour de la société californienne possède jusqu'à 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU. Si vous ne vous retenez pas dans le configurateur, vous pouvez dépenser des sommes à cinq chiffres pour cela.

Après une pause de près de deux ans, Apple offre deux nouvelles puces au Mac Studio : Le M4 Max était prévisible. Après tout, il est déjà présent dans le MacBook Pro depuis l'automne dernier. Mais pour encore plus de puissance, il n'y a pas un M4 Ultra - mais "seulement" un M3 Ultra. C'est surprenant, car la génération M3 est basée sur un processus de fabrication de 2023.

Le M3 Ultra fonctionne sur le même principe que son prédécesseur : Apple colle deux puces Max l'une à l'autre. Par conséquent, le nombre de cœurs et la bande passante mémoire sont doublés. Comme son nom l'indique, ce n'est pas le M4 Max actuel qui sert de base au dernier Ultra, mais le M3 Max. Ainsi, l'écart entre le Mac Studio équipé de la puce Max et celui équipé de la puce Ultra ne devrait pas être aussi important que les autres années.

D'un point de vue absolu, le M3 Ultra Mac Studio est néanmoins le "Mac le plus puissant jamais construit", comme l'indique Apple dans son communiqué de presse. Il est destiné aux charges de travail exigeantes, comme la modélisation 3D et le montage vidéo professionnel. Pour la première fois, la mémoire unifiée peut être étendue jusqu'à 512 Go. Cela permet notamment d'exécuter de grands modèles de langage (LLM) entièrement à partir de la mémoire vive.

L'annonce d'Apple ne précise pas à quel point le M3 Ultra est plus rapide que le M2 Ultra. On y trouve seulement des comparaisons avec le M1 Ultra et avec un ancien Mac Pro équipé d'une puce Intel. Celles-ci sont certes impressionnantes ("des performances 6,4 fois plus rapides dans Maxon Redshift"), mais échappent à toute logique. Pour une comparaison pertinente avec le prédécesseur direct, vous devrez attendre des benchmarks indépendants.

L'habitat naturel du Mac Studio est - enfin, les studios.

Source : Apple

Cela peut coûter très cher

Au-delà des puces, le Mac Studio prend en charge Thunderbolt 5 (120 Gbit/s) et davantage d'écrans externes : le M3 Ultra peut afficher jusqu'à huit écrans d'une résolution de 6K à 60 Hertz. Avec le M4 Max, c'est jusqu'à quatre fois 6K plus une fois 4K. Le SSD peut désormais être augmenté jusqu'à 16 téraoctets - à condition que vous ne vous souciez pas du prix exorbitant du stockage d'Apple.

Le prix de base du Mac Studio ne change pas par rapport à la génération précédente en Suisse. En Allemagne, le joli cube en aluminium sera 100 euros plus cher. Pour les versions avec plus de cœurs, de RAM et de SSD, Apple affiche comme d'habitude des montants très sportifs. Quelques exemples de configurations:

M4 Max, 14 / 32 cœurs, 36 Go de RAM, 512 Go de SSD : 2099 francs / 2499 euros

M4 Max, 16 / 40 cœurs, 48 Go de RAM, 512 Go de SSD : 2799 francs / 3124 euros

M3 Ultra, 28 / 60 cœurs, 96 Go de RAM, 1 TB SSD : 4199 francs / 4999 euros

M3 Ultra, 32 / 80 cœurs, 96 Go de RAM, 1 TB SSD : 5699 francs / 6874 euros

M3 Ultra, 32 / 80 cœurs, 512 Go de RAM, 16 TB SSD : 14299 francs / 17624 euros

Le nouveau Mac Studio sera disponible à partir du 12 mars. Dès que vous pourrez le commander chez nous, le lien sera ajouté ici.

Photo d’en-tête : Apple

Cet article me plait! Cet article plaît à 6 personne(s)