Lunettes intelligentes : les nouveautés les plus excitantes du salon de la technologie CES

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 13/1/2025

Les lunettes à réalité augmentée sont l'une des tendances du CES 2025. Les montures sont de plus en plus fines et légères, tandis que les fonctionnalités sont de plus en plus adaptées à des groupes cibles spécifiques.

Dès le début du CES de Las Vegas, les Even Realities G1 Glasses ont fait sensation. Il est difficile de les distinguer des lunettes normales. Mais au fil du salon, des start-ups et des fabricants connus ont présenté bien d'autres gadgets pour le nez. Voici une compilation des nouveautés les plus excitantes.

Halliday Glasses : une bague en guise de trackpad

Les Halliday Glasses rappellent les lunettes en corne de Buddy Holly. Le cadre sombre intègre un petit écran qui projette une image qui apparaît dans le champ de vision comme un écran de 3,5 pouces. Il peut être réglé de manière à ce que vous puissiez le percevoir avec netteté, même avec une correction visuelle - et il est suffisamment lumineux pour toutes les conditions d'éclairage. On dirait de grosses lunettes en corne : le modèle de Halliday.

Source : Halliday En outre, la start-up a intégré un assistant IA qui affiche des informations utiles sans avoir à saisir de commande. En revanche, il écoute en permanence via les microphones intégrés. L'assistant peut répondre à des questions complexes, traduire à partir de 40 langues et résumer des conversations ou des conférences. Les lunettes pèsent 35 grammes et la batterie est censée durer jusqu'à douze heures. Elles sont accompagnées d'un anneau qui sert de trackpad pour contrôler le logiciel. Les Halliday Glasses devraient coûter entre 400 et 500 francs ou euros, les premiers modèles seront livrés au printemps. Captify : mieux entendre avec des lunettes Ces lunettes ont un fond sérieux : le fondateur de la start-up Captify est lui-même gravement malentendant. Ses lunettes rendent la parole plus intelligible pour les utilisateurs en captant la parole, en supprimant les bruits de fond et en transcrivant ce qui est dit. Le texte s'affiche directement sur les lunettes, ce qui permet de lire les sous-titres presque en temps réel. Les lunettes de Captify affichent les sous-titres directement dans le champ de vision.

Source : Captify L'utilisation est très simple : un bouton sur l'arceau permet de lancer la transcription - un autre clic, et les sous-titres s'arrêtent. Une seule charge de la batterie permet jusqu'à quatre heures d'enregistrement en continu. Captify pèse 45 grammes et n'est pas seulement intéressant pour les personnes malentendantes. En effet, les enregistrements sont également disponibles sous forme de texte dans l'application - par exemple pour des comptes rendus. De plus, 40 langues peuvent être traduites en direct.

Spacetop : Le bureau de tous les superlatifs

L'entreprise israélienne de logiciels Sightful utilise pour son dernier produit du matériel existant - à savoir un ordinateur portable ou un PC sous Windows. Il est complété par les lunettes de réalité augmentée de Xreal, qui sont également disponibles dans notre boutique.

Spacetop vous permet d'utiliser votre propre espace de travail sur un écran virtuel géant, comme si vous étiez assis devant un moniteur de 100 pouces. Le logiciel gère alors les différentes fenêtres et assure une utilisation et une disposition simples. Le bureau virtuel avec un écran géant.

Source : Spacetop Le logiciel est disponible sous forme d'abonnement, mais uniquement aux États-Unis pour le moment. Une année incluant une paire de lunettes Xreal Air 2 Ultra coûte 950 dollars, chaque année supplémentaire coûte 100 dollars. Ceux qui possèdent déjà des lunettes peuvent contacter l'entreprise pour obtenir un solde personnalisé pour le logiciel.

Lenovo Legion Glasses 2 : une meilleure vision du jeu

Lenovo vient d'annoncer la deuxième génération de ses lunettes AR. Comme leurs prédécesseurs, les Legion Glasses 2 sont spécialement conçues pour le jeu et peuvent être connectées via USB-C à des ordinateurs portables, des PC ou des ordinateurs de poche. Entre autres, bien sûr, avec le Lenovo Legion Go.

Par rapport à la première génération, le fabricant a travaillé sur la qualité d'image. La luminosité maximale a été considérablement augmentée, passant de 270 à 800 nits. Désormais, un taux de rafraîchissement de 120 hertz est également pris en charge, contre 60 hertz maximum auparavant. Plus légères, plus compactes et avec une meilleure qualité d'image : les Legion Glasses 2.

Source : Lenovo Malgré ces améliorations, Lenovo a réussi à réduire le poids, qui est passé de 96 à 65 grammes. Les nouvelles lunettes devraient être commercialisées en février, d'abord aux États-Unis, au prix d'environ 400 francs ou euros.

Photo d’en-tête : Sightful

