Ces lunettes intelligentes ressemblent à des lunettes normales

Les Even Realities G1 Glasses sont visuellement indiscernables d'une paire de lunettes normale. Pourtant, elles affichent des informations directement dans le champ visuel, notamment grâce à l'intelligence artificielle.

Jusqu'à présent, la plupart des lunettes de vue sont reconnaissables à leur technologie supplémentaire. Ce n'est pas le cas des Even Realities G1 Glasses, dont la version de série est présentée au salon CES de Las Vegas.

Une paire de lunettes tout à fait normale

Avec 43 grammes, la monture de lunettes n'est pas beaucoup plus lourde qu'une version sans technologie. De plus, le poids ne se situe pas sur le nez, mais tout au bout des branches. C'est là que se trouvent la batterie et toute la technologie. C'est aussi la seule zone qui semble plus imposante que sur une paire de lunettes normale.

Les lunettes sont disponibles en deux versions.

Source : Even Realities

La monture sera disponible au lancement en deux designs, chacun en deux ou trois couleurs. Elle coûte environ 700 francs ou euros, vous n'avez pas besoin de souscrire à un abonnement supplémentaire. Les lunettes sont également disponibles avec des verres correcteurs. Les verres unifocaux coûtent 150 francs ou euros de plus. Par l'intermédiaire d'un opticien, vous pouvez également faire fabriquer des verres correcteurs personnalisés ou des verres progressifs. Le fabricant a déjà à son bord des partenaires dans toute l'Europe et en Suisse.

Le fait que les développeurs d'Even Realities aient déjà travaillé pour d'autres marques de lunettes est également visible dans les accessoires sophistiqués. Des clips pour lunettes de soleil assortis sont disponibles pour 100 francs ou euros, un étui à lunettes normal pour 30 francs ou euros et un étui de chargement pour 150 francs ou euros.

La technologie se trouve surtout dans les extrémités légèrement plus épaisses de la branche.

Source : Even Realities

Projecteurs ultra-compacts et intelligence artificielle

Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous attendre à une expérience de réalité mixte parfaite dans cette conception miniature. Au lieu de cela, deux micro-moteurs LED projettent du contenu sur les verres dans le champ de vision. L'effet est similaire à celui d'un affichage tête haute dans une voiture : le texte et les graphiques semblent flotter dans l'air à environ deux mètres devant vous. Selon le fabricant, ce sont actuellement les plus petits projecteurs de ce type qui sont intégrés.

Dans cette première version, les lunettes ne peuvent pas afficher de couleurs, mais uniquement des caractères en vert monochrome. La luminosité s'ajuste automatiquement et ne dépasse pas 1000 nits. Les branches intègrent des boutons tactiles et deux microphones pour les commandes vocales - mais pas de haut-parleurs. La batterie devrait durer environ une journée et demie.

Qu'est-ce qui peut être affiché sur les écrans ? Les notifications de toutes les applications, bien sûr, mais auxquelles vous ne pouvez malheureusement pas répondre malgré les microphones. La date, l'heure et les prochaines entrées du calendrier peuvent être affichées à l'aide des boutons tactiles

À cela s'ajoutent quelques fonctionnalités spécialement conçues pour les lunettes :

Notes : Il est possible de dicter de courts textes par commande vocale, qui s'affichent directement sur l'écran. Ces notes peuvent également être accompagnées d'un lieu, d'une date ou d'une heure et s'affichent au bon moment.

: Il est possible de dicter de courts textes par commande vocale, qui s'affichent directement sur l'écran. Ces notes peuvent également être accompagnées d'un lieu, d'une date ou d'une heure et s'affichent au bon moment. Traduction : Les lunettes traduisent automatiquement le langage parlé et affichent les résultats sous forme de sous-titres directement dans le champ de vision. Au lancement, 13 langues sont disponibles, dont l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol.

: Les lunettes traduisent automatiquement le langage parlé et affichent les résultats sous forme de sous-titres directement dans le champ de vision. Au lancement, 13 langues sont disponibles, dont l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol. Navigation : Une petite carte et des instructions de navigation s'affichent à l'écran, ce qui vous évite de regarder votre appareil mobile lorsque vous vous déplacez dans une ville inconnue, par exemple.

Une petite carte est également affichée pour la navigation.

Source : Even Realities

Téléprompteur : Un script ou un document peut être affiché via l'application des lunettes. Le système reconnaît alors ce que vous dites et fait automatiquement défiler la page. Idéal pour les conférences, les keynotes ou les enregistrements vidéo.

: Un script ou un document peut être affiché via l'application des lunettes. Le système reconnaît alors ce que vous dites et fait automatiquement défiler la page. Idéal pour les conférences, les keynotes ou les enregistrements vidéo. Assistant IA : En appuyant sur un bouton, vous pouvez accéder à la recherche IA de Perplexity et poser des questions via l'assistant vocal. Les réponses s'affichent directement sur les lunettes.

Les Even Realities G1 Glasses montrent ce qui est déjà techniquement possible aujourd'hui. Pour l'instant, elles sont intéressantes pour un groupe cible plutôt restreint qui utilise régulièrement l'une des fonctions mentionnées ci-dessus. Une fois que l'écran sera capable d'afficher des couleurs et d'offrir un peu plus de fonctionnalités, ces lunettes pourraient également devenir une alternative à la smartwatch.