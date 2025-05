Nouveautés + tendances 25 35

L'UE veut bloquer le porno pour les jeunes

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 28/5/2025

Certaines grandes plates-formes pornographiques pourraient enfreindre les règles de protection des mineurs dans l'UE. Celle-ci a maintenant ouvert une enquête et souhaite mettre en place une preuve d'âge sécurisée. Une solution technique sécurisée serait déjà disponible.

La Commission européenne a ouvert une enquête contre quatre des plus grandes plateformes pornographiques en ligne au monde : Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos. Les soupçons portent sur un manque de protection des mineurs. Les accusations portent sur des dispositions clés du Digital Services Act (DSA), le cadre réglementaire de l'UE pour la régulation des contenus en ligne. En ligne de mire, l'insuffisance des possibilités de vérification de l'âge. La consommation de ces contenus pourrait avoir des conséquences sur la santé mentale et physique des jeunes.

Quelle est la nature exacte du problème ?

La Commission européenne reproche concrètement aux plateformes concernées de ne pas utiliser de mesures adéquates et efficaces de vérification de l'âge. En effet, sur la plupart de ces sites, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton «Oui, j'ai plus de 18 ans» pour avoir un accès complet à tout le contenu.

Cela ne suffit pas à la Commission européenne : les méthodes utilisées sont complètement inefficaces dans la pratique. Ainsi, les mineurs peuvent accéder sans obstacle notable à des contenus qui ne leur sont pas destinés.

Toutefois, la question s'est posée jusqu'à présent de trouver un moyen efficace mais aussi sûr de prouver l'âge. Peu d'utilisateurs envisagent de télécharger des documents officiels scannés vers un opérateur de plateforme pornographique. La Commission a indiqué qu'elle publiait une application en marque blanche qui ne transmettait aucune donnée aux plates-formes, à l'exception de l'information selon laquelle la personne qui consultait son site était majeure. Cela se fait en collaboration avec les États membres de l'UE. Cette application existerait «à partir de l'été 2025» jusqu'à fin 2026, date à laquelle le portefeuille numérique de l'UE sera disponible - l'équivalent européen de l' E-ID suisse.

Ce n'est pas seulement une question de technique

La Commission estime que l'absence de vérification de l'âge ne menace pas seulement la protection des mineurs, mais aussi la confiance dans la capacité des plateformes numériques à assumer une responsabilité sociale «» . C'est pourquoi la commission examine également dans quelle mesure les plateformes prennent des mesures pour atténuer les effets négatifs potentiels sur les enfants et les adolescents. La DSA oblige les plateformes à évaluer régulièrement de tels risques et à les minimiser. Selon la Commission, les services examinés négligent cet aspect.

Henna Virkkunnen est responsable de la souveraineté numérique, de la sécurité et de la démocratie dans l'UE.

Source : https://www.martenscentre.eu/

Le cadre juridique : Digital Services Act (DSA)

Les plateformes comptant plus de 45 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices actifs dans l'UE sont considérées comme «Very Large Online Platforms» (VLOPs). Elles sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Pornhub, XNXX et XVideos sont considérés comme des VLOP. Stripchat a récemment perdu ce statut après avoir déclaré être en-dessous du seuil d'utilisateurs. Toutefois, l'enquête en cours porte sur la période où Stripchat était encore considéré comme un VLOP.

Les sanctions seraient lourdes en cas de non-respect : les plateformes pourraient se voir infliger jusqu'à 6 pour cent de leur chiffre d'affaires annuel mondial - une amende qui pourrait se chiffrer en centaines de millions. Mais les enquêtes prennent encore du temps - il n'y a pas de date limite pour le moment. L'enquête peut également se concentrer sur d'autres aspects, tels que les dark patterns interdits. Les entreprises concernées se montrent pour l'instant réticentes. Pornhub fait référence à son adhésion à l'ASACP (Association of Sites Advocating Child Protection) et souligne qu'elle n'est pas satisfaite de l'enquête. En effet, même s'il existait une vérification efficace de l'âge, les mineurs se tournent tout au plus vers des plates-formes dont le contenu n'est pas du tout modéré. XNXX et Stripchat sont complètement muets.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 25 personne(s)