Nouveautés + tendances 46 61

L'UE remet Apple à sa place : l'iPhone doit s'ouvrir

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 24/9/2025

Bruxelles a tranché : Apple ne peut pas freiner le Digital Markets Act. Une nouvelle phase s'ouvre donc pour l'iPhone en Europe. Une plus grande ouverture est obligatoire.

Apple a tenté de s'opposer aux règles centrales du Digital Markets Act (DMA) en utilisant un frein d'urgence et a échoué. La Commission européenne a rejeté toutes les demandes d'exemption. Apple doit donc ouvrir considérablement son écosystème iPhone en Europe. Pour vous, en tant qu'utilisateur, cela signifie une plus grande liberté de choix, mais aussi des changements sensibles dans votre vie quotidienne.

La décision de Bruxelles

Apple avait tenté d'annuler cinq des neuf exigences centrales de la DMA par le biais de ce que l'on appelle les «Waiver Requests». Le groupe a invoqué la protection des données, la sécurité et la propriété intellectuelle. La Commission européenne n'a pas été convaincue. Elle a qualifié les arguments d'Apple de «générique et hypothétique» et a précisé que les exceptions ne sont autorisées que dans «circonstances extraordinaires et imprévisibles», ce qui n'était pas le cas ici.

Cela signifie qu'Apple devra adapter les prochaines versions d'iOS. Certaines fonctionnalités, telles que l'appairage automatique des Airpods ou le transfert transparent de l'audio, ne peuvent plus être réservées aux seuls appareils Apple. Les fournisseurs d'appareils ou d'applications tiers doivent également bénéficier d'un accès équivalent à l'avenir.

Ce que demande le DMA

Le Digital Markets Act oblige les grands opérateurs de plateformes comme Apple à rendre leurs systèmes plus équitables et plus ouverts. Concrètement, cela signifie :

Les accessoires et services d'autres fabricants doivent mieux fonctionner avec l'iPhone.

Les développeurs auront plus de liberté pour accéder aux interfaces.

Vous pourrez désormais passer plus facilement d'une application à l'autre et d'un système à l'autre.

En coulisse Le règlement sur les marchés numériques (DMA) par Florian Bodoky

Apple doit permettre aux fournisseurs tiers d'accéder à des fonctions que seuls les appareils maison pouvaient utiliser jusqu'à présent. Il s'agit notamment de l'affichage des notifications de l'iPhone sur les smartwatches ou de l'utilisation des données de localisation et des fonctions audio.

En outre, la DMA stipule également qu'Apple doit autoriser des magasins d'applications et des méthodes de paiement alternatifs. Les utilisateurs doivent par exemple pouvoir installer des applications en dehors du magasin d'applications officiel (sideloading). Cela devrait permettre de réduire la dépendance à l'égard de l'écosystème fermé d'Apple.

Apple bloque des fonctionnalités pour le moment

Au lieu de mettre en œuvre immédiatement toutes les spécifications, Apple renonce à introduire certaines nouvelles fonctionnalités dans l'UE. Il s'agit notamment de la traduction en direct sur les Airpods Pro ou de la mise en miroir de l'iPhone sur le Mac.» Apple justifie cette décision par des problèmes de sécurité et met en garde contre une expérience utilisateur dégradée sur «. .

Le responsable d'Apple, Greg Joswiak, a critiqué publiquement les exigences de l'UE : elles priveraient «de la magie» et de l'innovation. Apple se voit contraint de prendre des mesures techniques de protection pour sécuriser son écosystème.

500 millions d'euros d'amende : un signal fort

Le conflit n'est pas seulement théorique. En avril dernier, l'UE avait déjà infligé une première amende DMA : 500 millions d'euros à Apple pour avoir interdit aux fournisseurs d'applications d'atteindre leur clientèle en dehors de l'App Store : une violation claire de l'anti-steering.

Nouveautés + tendances L'UE inflige les premières amendes DMA à Apple et Meta par Samuel Buchmann

La Commission a constaté qu'Apple avait mis en place des obstacles techniques et contractuels pour bloquer les méthodes de paiement alternatives et les liens externes. Cela limite considérablement la liberté de choix des utilisateurs et entrave la concurrence.

Le message est clair : l'UE ne plaisante pas. Même les groupes technologiques disposant d'un énorme pouvoir de marché ne peuvent pas simplement contourner les règles.

La suite des événements

Apple a annoncé que certaines nouvelles fonctionnalités seraient introduites plus tard en Europe, car leur mise en œuvre conformément à la DMA est complexe. Les observateurs s'attendent également à ce qu'Apple engage des poursuites judiciaires contre certaines obligations. De telles procédures pourraient durer des années.

Pour vous, cela signifie que les changements visibles seront progressifs. Mais il est clair qu'à long terme, les iPhones seront plus ouverts en Europe. Les années à venir nous diront si Apple parviendra à trouver un équilibre entre sécurité, innovation et contraintes réglementaires.

Conséquences pour vous

Pour les utilisateurs d'iPhone en Allemagne et en Suisse, cela signifie une plus grande liberté de choix à moyen terme. Les accessoires tels que les écouteurs, les montres intelligentes ou les haut-parleurs d'autres fabricants devraient fonctionner de manière plus transparente. Plus important encore, il pourrait également y avoir plus de choix en matière d'applications si des magasins d'applications alternatifs et des méthodes de paiement flexibles sont autorisés.

Apple elle-même se montre sceptique. Le groupe prévient que trop d'ouverture pourrait affaiblir la sécurité des iPhones. C'est pourquoi Apple devrait tenter de sécuriser techniquement les nouvelles spécifications de la manière la plus stricte possible. Et ce, sans perdre complètement le contrôle de son propre écosystème.

Photo d’en-tête : JRdes / Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 46 personne(s)







