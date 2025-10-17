L'UE étend considérablement l'obligation de l'USB-C

À partir de 2028, l'UE exigera que tous les blocs d'alimentation externes utilisent l'USB-C - avec des câbles détachables et une meilleure efficacité énergétique pour réduire les déchets électriques.
Seulement des câbles séparés
Plusieurs milliers de tonnes de déchets électroniques en moins - par an
La nouvelle réglementation fait partie d'un ensemble plus large de mesures connues sous le nom de «Common Charger». Depuis fin 2024, l'UE impose déjà la norme USB-C pour de nombreux appareils mobiles. Aujourd'hui, l'UE étend cette réglementation, ce qui devrait faciliter l'utilisation des appareils au quotidien.
Le règlement entrera en vigueur 20 jours après sa publication et sera applicable après une période de transition de trois ans.
L'Union européenne continue de serrer la vis sur le thème des chargeurs uniformes. A partir de 2028, tous les blocs d'alimentation externes vendus dans l'UE devront être équipés d'un port USB-C. Cela devrait permettre de supprimer encore plus de connecteurs propriétaires, de rendre les appareils plus compatibles et de réduire les déchets électriques. Parallèlement, l'UE veut s'assurer que les blocs d'alimentation deviennent plus efficaces sur le plan énergétique, notamment en mode veille.
L'USB-C est déjà obligatoire depuis longtemps pour les smartphones, les tablettes, les écouteurs et autres appareils électroniques grand public. Aujourd'hui, l'UE étend cette exigence à d'autres types d'alimentations, comme celles des ordinateurs portables et d'autres appareils utilisés à la maison ou au bureau. À partir de 2028, les nouveaux chargeurs ne pourront plus être commercialisés qu'avec un port USB-C. En outre, les fabricants devront apposer un logo UE uniforme sur leurs produits. Celui-ci indique que le bloc d'alimentation est conforme aux exigences techniques et environnementales. En outre, le bloc d'alimentation et le câble ne peuvent plus être constitués d'un appareil entier. Le câble USB-C doit être amovible. Ainsi, les pièces défectueuses doivent pouvoir être remplacées séparément, sans devoir jeter l'ensemble du chargeur.
Les seules exceptions à la règle générale sont les appareils médicaux spéciaux, les routeurs et les appareils «pour les pièces humides», par exemple les brosses à dents électriques. L'UE étudie actuellement la situation des moyens de transport, tels que les vélos ou les scooters électriques. Selon les calculs de l'UE, plusieurs milliers de tonnes de déchets électriques pourraient ainsi être économisées chaque année. Toutefois, l'UE doit encore définir comment les problèmes de compatibilité seront contournés. Les systèmes de charge USB-C utilisent parfois leurs propres protocoles, qui diffèrent techniquement malgré une prise identique.