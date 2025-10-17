Nouveautés + tendances 46 28

L'UE étend considérablement l'obligation de l'USB-C

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 17/10/2025

À partir de 2028, l'UE exigera que tous les blocs d'alimentation externes utilisent l'USB-C - avec des câbles détachables et une meilleure efficacité énergétique pour réduire les déchets électriques.

Seulement des câbles séparés

Plusieurs milliers de tonnes de déchets électroniques en moins - par an

La nouvelle réglementation fait partie d'un ensemble plus large de mesures connues sous le nom de «Common Charger». Depuis fin 2024, l'UE impose déjà la norme USB-C pour de nombreux appareils mobiles. Aujourd'hui, l'UE étend cette réglementation, ce qui devrait faciliter l'utilisation des appareils au quotidien.

Le règlement entrera en vigueur 20 jours après sa publication et sera applicable après une période de transition de trois ans.

