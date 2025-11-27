Nouveautés + tendances 7 0

Lucasfilm l'officialise : "The Ninth Jedi" devient une série animée

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 27/11/2025

Sept minutes n'ont pas suffi : le film préféré des fans, "The Ninth Jedi", donnera naissance à une série animée à part entière en 2026. Kara, forgeronne de sabres laser persécutée, se retrouve à nouveau prise entre les derniers Jedi et les sombres vestiges des Sith.

«Star Wars» repart en voyage dans le monde de l'animation, mais cette fois-ci pas seulement pour une brève excursion stylistique, mais pour une série entière. Lucasfilm produit actuellement «Star Wars Visions Presents - The Ninth Jedi», la suite directe de deux courts métrages populaires de «Star Wars : Visions». C'est ce qu'a confirmé Josh Rimes, vice-président de l'animation chez Lucasfilm, lors d'un entretien avec le site américain Polygon.

De l'idée de court métrage au format de série

Celui qui se souvient de «The Ninth Jedi» du premier volume de Visions sait que cette aventure ressemblait déjà à l'introduction d'une saga bien plus grande.

Mille ans après l'épisode IX - c'est-à-dire dans un futur rarement visité par «Star Wars» - le forgeron de sabres laser Lah Zhima tente de ressusciter l'ordre Jedi, qui a presque disparu. Sa fille Kara doit apporter neuf sabres laser fraîchement forgés à une assemblée secrète de Jedi. Seulement voilà, la plupart des personnes présentes sont des Sith déguisés. Le court-métrage se termine par la fuite de Kara et une recherche de son père enlevé.

Le deuxième court-métrage «The Ninth Jedi : Child of Hope» débute moins d'un an plus tard : Kara est attaquée par des chasseurs Jedi, manque de perdre son vaisseau et atterrit finalement sur une station spatiale abandonnée - sauvée par le droïde de service Teto, dont le réalisateur Naoyoshi Shiotani a d'ailleurs piqué le design dans le «Star Tours»-Ride de Tokyo Disneyland.

L'épisode sert de pont vers la série à venir et montre déjà des antagonistes précoces et des influences sombres, en partie inspirées de Lovecraft.

Pourquoi une série maintenant?

Selon le producteur Rimes, le potentiel du court-métrage original était immédiatement évident. Le monde semblait trop vaste, la quête trop épique et Kara trop prometteuse pour en rester à deux courts métrages. «C'est le tout premier projet d'anime Star Wars à part entière - nous suivons Production I.G. de la phase de pitch jusqu'à la dernière image», explique Rimes à Polygon.

La série devrait poursuivre le voyage de Kara, montrer ses déchirements intérieurs et répondre aux questions qui se posent depuis 2021 : Qu'est-il arrivé à son père ? Comment reconstruire un ordre Jedi alors que la galaxie ne l'appelle pas forcément ? Et quel est le rôle des vestiges Sith encore actifs dans ce futur?

La sortie en 2026 sur Disney+

Aucune date précise n'a encore été fixée, mais Lucasfilm vise 2026 pour la sortie sur Disney+. Si vous ne connaissez pas encore les deux courts métrages, vous pouvez les trouver sur «Star Wars : Visions» Vol. 1, épisode 5, et Vol. 3, épisode 3.

Le fait que ce soit Production I.G. qui soit derrière ce nouvel anime - le studio responsable entre autres de «Ghost in the Shell», «Haikyuu !!» et de divers travaux sur «Attack on Titan» - rend le projet encore plus excitant. «En tant que fan de Star Wars», cela me rappelle la fameuse phrase de Palpatine à Anakin : «We will watch your career with great interest.»

C'est exactement de cette manière que la communauté des fans se tourne maintenant vers «The Ninth Jedi».

Photo d’en-tête : Lucasfilm / Disney

