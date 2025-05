Nouveautés + tendances 21 14

L'Organisation de l'aviation civile internationale prévoit un "Journey-Pass" numérique pour les voyages en avion

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 7/5/2025

Le transport aérien international pourrait être à l'aube du plus grand changement depuis 50 ans. L'Organisation de l'aviation civile internationale veut remplacer les cartes d'embarquement et les enregistrements classiques par des données biométriques grâce à un "Journey-Pass" numérique.

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) prévoit un changement radical dans le domaine des voyages internationaux : avec le " «Journey-Pass» ", un système numérique doit être introduit à l'avenir pour remplacer les cartes d'embarquement classiques et les enregistrements manuels. C'est le quotidien britannique The Times qui l'a annoncé en premier. L'accent est mis sur l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale biométrique - une étape qui devrait non seulement améliorer le confort et l'efficacité, mais aussi renforcer les normes de sécurité.

Une identité numérique plutôt que des documents physiques

Le passeport de voyage «» est basé sur le principe d'une identité de voyage numérique (Digital Travel Credentials ou DTC) qui réunit les données des passagers, les détails du voyage et les caractéristiques biométriques en une seule plate-forme. Les voyageurs pourront ainsi confirmer leur identité numériquement avant leur arrivée à l'aéroport, par exemple via une application pour smartphone ou un portail en ligne. Une fois à l'aéroport, la reconnaissance faciale remplacera les mécanismes de contrôle habituels tels que le contrôle des passeports, la remise des bagages et l'embarquement avec une carte d'embarquement physique.

L'OACI a concrétisé le concept des titres de voyage numériques dans un document officiel datant de juin 2024. Ce document décrit ce que l'on appelle le Digital Travel Credential (DTC) comme élément central. Une telle carte d'identité numérique se compose de deux éléments : un composant virtuel (DTC Virtual Component, DTC-VC), qui est par exemple stocké sur des appareils mobiles, et un composant physique (DTC Physical Component, DTC-PC), qui peut encore servir de sauvegarde ou de preuve d'identité complémentaire.

Qu'est-ce que l'OACI? L'OACI, une agence spécialisée des Nations unies basée à Montréal, travaille en collaboration avec les États membres, les aéroports et les compagnies aériennes à l'élaboration de normes techniques et de cadres juridiques pour le déploiement. L'objectif est de créer une infrastructure compatible à l'échelle mondiale, qui tienne compte à la fois de la protection des données et des exigences de sécurité internationales.

Un potentiel d'efficacité accrue

Selon l'OACI, le «Journey-Pass» pourrait accélérer considérablement les processus dans les aéroports. Les files d'attente aux guichets d'enregistrement, les contrôles de documents à différents points de contrôle ou le processus d'embarquement classique pourraient être largement automatisés. Le dépôt des bagages et les formalités d'immigration pourraient également être intégrés de manière transparente dans le système, ce qui permettrait non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire le risque d'erreur humaine. Cependant, cela pourrait ouvrir la porte à des erreurs techniques.

Certains pays, dont Singapour, les Émirats arabes unis et les Pays-Bas, testent déjà des technologies comparables dans le cadre de projets pilotes nationaux. L'OACI veut maintenant mettre en commun ces expériences et les utiliser comme base pour une solution globale.

Lufthansa teste des solutions biométriques

Le groupe Lufthansa s'engage également activement dans le développement et l'expérimentation de technologies biométriques. Depuis plusieurs années déjà, la compagnie aérienne teste des procédures d'embarquement biométriques dans une sélection d'aéroports, dont Francfort et Munich. Les passagers peuvent ainsi s'identifier par un scan du visage pour passer plus rapidement les contrôles de sécurité, l'accès aux salons ou l'embarquement dans l'avion, sans carte d'embarquement physique.

Ces procédures sont basées sur une inscription volontaire et associent les données biométriques aux réservations de vol et aux documents de voyage. Les procédures basées sur le visage accélèrent non seulement les processus, mais réduisent également le contact physique - un avantage qui a pris de l'importance, surtout depuis la pandémie de Corona.

Protection des données et défis juridiques

Malgré les possibilités technologiques, les questions de protection et de souveraineté des données restent centrales. Les données biométriques sont considérées comme particulièrement sensibles, car elles sont inaltérables et peuvent avoir de graves conséquences en cas d'abus. L'OACI insiste sur le fait que la protection des données personnelles est une priorité absolue. Selon l'organisation, le «Journey-Pass» doit être basé sur les principes de minimisation des données, de transparence et de stockage décentralisé, tout en permettant aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs informations à tout moment.

Ces files d'attente et ces longues procédures d'enregistrement pourraient être supprimées à l'avenir grâce aux titres de voyage numériques prévus par l'OACI.

Source : Ayuluthfiani / Shutterstock

Une mise en œuvre encore incertaine

A ce jour, il n'existe pas de calendrier précis pour l'introduction à grande échelle. L'OACI a toutefois annoncé qu'elle mettrait progressivement en œuvre ses propres projets pilotes dans une sélection d'aéroports au cours des prochaines années. L'accent sera mis sur la faisabilité technique, l'acceptation par les utilisateurs et l'applicabilité juridique. Ce n'est que sur la base de ces résultats qu'une introduction mondiale serait envisageable.

Le passeport de voyage «» pourrait à long terme initier un changement fondamental dans le transport aérien mondial. Alors que les documents de voyage classiques seront à l'avenir relégués au second plan, l'identité numérique devrait devenir le billet d'entrée central dans le monde du voyage. L'adoption de ce système à l'échelle internationale dépendra toutefois en grande partie de la coopération entre les États, les fournisseurs de services technologiques et la société civile.

Photo d’en-tête : Jacob Lund / Shutterstock

