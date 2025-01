L'Open d'Australie présente des matchs en direct sur YouTube avec des avatars de type Wii Sports

L'Open d'Australie diffuse ses matchs sur YouTube sous forme de livestreams animés, représentant les joueurs sous forme d'avatars de type Wii Sports. Les commentaires et les sons sur le court restent réels.

L'Open d'Australie a introduit des livestreams animés de ses matchs, représentant les joueurs sous forme d'avatars cartoonesques. Ceux-ci ressemblent aux personnages du jeu vidéo Wii Sports. Les joueurs ont des têtes extra-larges. Les balles de tennis sont également beaucoup plus grandes que la normale. Les streams sont disponibles sur la chaîne YouTube du tournoi.

La comparaison entre la retransmission réelle du match (à gauche) ...

Source : Australian Open TV / YouTube ... et la version animée avec les avatars similaires à Wii-Sports (à droite).

Source : Australian Open TV / YouTube

Comment fonctionne cette technologie ?

L'initiative "AO Animated" utilise la technologie des capteurs sur les courts de Melbourne Park pour collecter des données en temps réel et créer des reproductions numériques des matchs. Cette technologie utilise un total de douze caméras pour "traiter la silhouette de l'homme en temps réel et l'assembler en 29 points du squelette", comme l'a expliqué le directeur de l'innovation de Tennis Australia, Machar Reid, à The Guardian.

Les animations imitent les mouvements des joueurs, la trajectoire de la balle et les tenues des athlètes. Cela permet à Tennis Australia de contourner les restrictions de diffusion et de proposer un mode de transmission alternatif.

Les flux animés incluent des commentaires en direct, des bruits de foule et des annonces de l'arbitre, ce qui crée une expérience immersive. Les animations incluent également des particularités et des réactions subtiles des joueurs afin de rendre le rendu plus authentique. La mise en œuvre de l'expérience en direct ne se fait qu'avec un retard de deux minutes.

L'habillement de Naomi Osaka n'est pas animé correctement.

Source : Australian Open TV / YouTube

Réactions des joueurs

En tout cas, cela plaît aux joueurs. Carlos Alcaraz, quadruple champion du Grand Chelem, a qualifié l'initiative de "bonne alternative". Leylah Fernandez, finaliste de l'US Open 2021, a trouvé les animations "amusantes et étranges". Elle ne s'est toutefois pas encore vue. Cependant, après avoir vu d'autres joueurs et joueuses, elle est devenue curieuse et souhaite maintenant voir des images d'elle-même.

L'Open d'Australie se déroule jusqu'au 26 janvier, et les livestreams animés restent une fonctionnalité bienvenue.

Des retransmissions alternatives pour d'autres sports

D'autres chaînes et sports ont déjà eu recours à des retransmissions alternatives par le passé. Par exemple, pour le football américain et la NFL, CBS Sports a travaillé avec Nickelodeon pour intégrer Spongebob l'éponge ainsi que les animations de slime bien connues de Nickelodeon dans les matchs. L'année dernière, la NFL a également diffusé un jeu animé avec les Simpsons en collaboration avec la Fox.