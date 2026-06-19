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Loi sur les marchés numériques : c'est maintenant au tour des services cloud

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 19/6/2026

L'UE semble considérer AWS et Azure comme des « gatekeepers » ; selon Bloomberg, une confirmation officielle est attendue la semaine prochaine. Qu'est-ce que cela signifie ?

Depuis un bon demi-an, les grands fournisseurs de services cloud américains font l'objet d'une surveillance de la part de l'UE. Dans le cadre du Digital Markets Act de l’UE, les autorités souhaitent déterminer si les très grands fournisseurs de services cloud – qui proviennent pour la plupart des États-Unis – doivent être classés comme des entreprises occupant une position dominante sur le marché (gatekeepers). Cela concerne en particulier les deux services AWS d’Amazon et Azure de Microsoft. Or, Bloomberg rapporte qu’une décision aurait été prise. Ces deux services sont classés comme « gatekeepers ». Un communiqué officiel de l’UE suivra la semaine prochaine.

En coulisse Le règlement sur les marchés numériques (DMA) Florian Bodoky 42 25

Cette enquête a été motivée non seulement par la position de ces services sur le marché, mais aussi par leurs pannes, parfois critiques, qui ont eu des répercussions considérables sur l’infrastructure IT. C’est le cas notamment d’Azure, dont la panne a entraîné des problèmes lors des votes au Parlement et dans le trafic aérien – sans parler de l’important affaire Masterkey 2023. Ou encore une panne d’AWS de 15 heures qui a rendu Docker, Signal, Epic et Atlassian inopérants.

Qu’est-ce que le statut de « gatekeeper » changerait ?

Si les informations de Bloomberg s’avéraient exactes, Amazon et Microsoft devraient s’attendre à des obligations supplémentaires : une portabilité plus aisée des données, des interfaces ouvertes vers les offres concurrentes et des restrictions concernant le regroupement de leurs propres produits. Le traitement préférentiel de leurs propres logiciels serait alors également interdit. En cas d’infraction, des amendes élevées, calculées en fonction du chiffre d’affaires mondial des entreprises, seraient infligées. Le fait que Microsoft s’est engagé à réaliser d’importants investissements dans les infrastructures européennes.

Les entreprises concernées avaient jusqu’alors réussi à échapper à cette classification en tant que « gatekeeper », car leurs activités étaient principalement menées par le biais de contrats d’entreprise. Il était donc difficile de déterminer le nombre d’utilisateurs effectifs. Or, ce chiffre est essentiel pour la classification en tant que « gatekeeper » : 45 millions d’utilisateurs actifs en Europe constituent la masse critique «» . Étant donné que Netflix ou Signal, par exemple, sont des clients d’AWS, le service en question a indirectement atteint ce nombre d’utilisateurs depuis longtemps.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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