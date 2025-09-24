Nouveautés + tendances 123 52

Logitech Signature Slim Solar+ : vraiment sans fil

Vous n'avez jamais besoin de charger la Signature Slim Solar+. Vraiment JAMAIS, car grâce à la "Logi LightCharge", Logitech renonce même à un port de chargement.

Optiquement, le Logitech Signature Slim Solar+ - ou K980 en abrégé - rappelle les clés MX. Il s'agit d'un clavier pleine taille avec des scissor switches. Jusque-là, rien de bien original. Mais ce qui est particulier : Grâce à un module solaire, que Logitech «appelle Logi LightCharge», le fabricant promet une autonomie infinie - ou au moins dix ans. C'est en effet la durée de vie prévue de la batterie.

Charger même avec une lumière artificielle

La fine bande en haut du clavier ne charge pas seulement le clavier avec la lumière du soleil, mais aussi avec la lumière artificielle. Un minimum de 200 lux est nécessaire pour que la batterie soit chargée. La Confédération recommande une intensité lumineuse de 500 lux pour les bureaux. Dans son habitat naturel, la K980 devrait donc toujours avoir suffisamment de lumière pour se charger. Même si ce n'est pas le cas, la K980 devrait durer jusqu'à quatre mois dans l'obscurité totale.

Sous ma fenêtre de toit, la K980 devrait avoir une batterie infinie sans problème.

Cette technologie me rappelle mon ancienne calculatrice d'écolier, qui disposait également d'un module solaire qui se chargeait également à la lumière artificielle - ou la caisse à jouets de mes enfants chez Ikea. Ce n'est donc pas si nouveau. Logitech utilise également cette idée depuis longtemps. Le K750, vieux de plus de dix ans, est également équipé d'une cellule solaire, mais celle-ci ne dure pas indéfiniment. La nouveauté du K980 est que le fabricant suisse a totalement renoncé à un port de chargement. Cela est possible d'une part grâce à des batteries et des modules plus efficaces, d'autre part parce que les nouvelles normes Bluetooth nécessitent moins d'énergie. Outre le Bluetooth ordinaire, le clavier peut également être connecté via Logi Bolt.

Les fonctions habituelles de Logitech

À l'instar de la batterie, les commutateurs sont censés durer longtemps : Ils devraient résister à au moins dix millions de frappes. C'est peu par rapport aux interrupteurs mécaniques, qui offrent facilement cinq fois plus. Pour la vie quotidienne, cela devrait être plus que suffisant : vous devriez appuyer plus de 2500 fois sur un commutateur par jour pour atteindre ce résultat - en comptant les week-ends.

Le clavier peut être connecté à un maximum de trois appareils. Il dispose également d'une touche d'intelligence artificielle «» , qui vous permet d'accéder rapidement à l'assistant d'intelligence artificielle Copilot sous Windows. Certaines touches peuvent également être réaffectées, ce qui nécessite l'application Logi Options+. En revanche, vous ne trouverez pas de rétro-éclairage, qui consommerait trop d'énergie.

Le clavier est compatible avec macOS, Linux, ChromeOS et Android. Une version spéciale pour Mac n'est pas prévue pour l'instant, mais les touches sont multi-étiquettes. Vous pouvez commander le clavier dès maintenant.

