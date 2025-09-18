Nouveautés + tendances 69 17

Logitech Pro X2 Superstrike : souris de jeu à déclenchement haptique et 8000 Hz

Martin Jud Traduction: traduction automatique 18/9/2025

Avec la Pro X2 Superstrike, Logitech mise sur le contrôle haptique et une fréquence de balayage sans fil de 8000 Hz. Reste à savoir si cette dernière apporte des avantages tangibles au quotidien - techniquement, la souris est configurable avec une précision inhabituelle.

Logitech présente la Pro X2 Superstrike, une souris qui veut plus que de la vitesse. Elle veut donner un feedback - et le faire sentir. Le nouveau système de déclenchement haptique inductif est basé sur un mécanisme magnétique-inductif et simule une sensation de clic analogique, avec une résistance et un point de réinitialisation réglables. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser le comportement dans les moindres détails via le logiciel G-HUB.

Le Pro X2 Superstrike est quasiment une évolution du Pro X Superlight avec un système de déclenchement configurable.

Source : Logitech

La forme reste familière : avec ses 11,84 × 6,12 × 3,86 cm et ses 63 g à peine, elle correspond au boîtier du Pro X Superlight - mais avec un comportement de clic contrôlable.

Techniquement, la souris est à la hauteur de la concurrence - et plus encore :

Capteur : Hero 2 avec 100-44 000 DPI

Accélération : jusqu'à 88 G

Vitesse : jusqu'à 888 IPS

Taux de rafraîchissement : sans fil via Lightspeed (2,4 GHz) jusqu'à 8000 Hz (0,125 ms), filaire 1000 Hz (1 ms)

Autonomie de la batterie : jusqu'à 90 heures

Prix de vente conseillé : 179,99 euros

Le Pro X2 Superstrike n'est pas un nouveau départ radical, mais une mise à niveau bien pensée avec de la chair sur l'os. Logitech ne mise pas sur les effets visuels, mais sur la précision haptique. Ceux qui jouent de manière compétitive et qui ne veulent pas seulement compter leurs clics, mais les contrôler, obtiennent ici un outil avec du caractère. Pas une souris pour tout le monde, mais peut-être une annonce pour ceux qui savent ce qu'ils font. Logitech prévoit de lancer la souris au début de l'année 2026 - la date exacte n'a pas encore été fixée.

Photo d’en-tête : Logitech

