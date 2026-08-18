Nouveautés + tendances 1 1

L'Office fédéral allemand des cartels contraint Apple à adapter sa protection contre le suivi.

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 18/8/2026

La fonction App Tracking Transparency sur l'iPhone est considérée comme une étape importante dans la protection contre la publicité personnalisée. Cependant, selon les autorités allemandes, Apple aurait systématiquement favorisé ses propres applications.

Apple doit entièrement réorganiser sa protection contre le suivi en Allemagne. L'Office fédéral des cartels a clôturé une procédure contre le cadre de transparence du suivi des applications (ATTF) et a accepté les engagements contraignants du groupe. Le cœur de l'accusation était qu'Apple privilégiait ses propres services par rapport aux fournisseurs tiers lors de l'obtention des consentements de suivi.

Depuis l'introduction de l'ATTF en avril 2021, les applications doivent demander l'autorisation avant d'utiliser les données de suivi pour la publicité personnalisée. Si vous refusez, l'identifiant publicitaire, qu'Apple attribue à chaque appareil, est désactivé, entre autres. Avec cet identifiant, les fournisseurs peuvent créer des profils inter-applications, y compris des données de localisation, et en déduire des intérêts. L'ATTF est considéré comme une étape importante en matière de protection des données sur les smartphones.

Textes neutres au lieu d'éléments «dissuasifs»

Les exigences strictes s'appliquaient aux applications tierces, mais pas à celles d'Apple. Et selon l'Office des cartels, Apple a conçu les demandes de consentement de manière à ce que les utilisateurs refusent par défaut le suivi par des tiers. Apple a par exemple utilisé des symboles et des formulations d'avertissement qui faisaient apparaître le suivi comme particulièrement risqué. L'entreprise doit désormais supprimer ces éléments «dissuasifs». À l'avenir, les demandes devront être visuellement et linguistiquement neutres.

Apple

En même temps, Apple doit aligner le consentement pour son propre suivi publicitaire sur les règles applicables aux fournisseurs tiers. Les différentes notifications et options de sélection ne doivent plus différer de manière à ce qu'Apple obtienne un avantage concurrentiel. La procédure est basée sur une loi qui s'applique aux entreprises numériques ayant une «importance primordiale sur le marché». La Cour fédérale de justice avait confirmé le statut spécial d'Apple en 2025.

Les fournisseurs tiers bénéficieront également d'une plus grande liberté de conception. À l'avenir, ils pourront expliquer dans le système d'Apple, en utilisant jusqu'à 4000 caractères, pourquoi la publicité personnalisée est importante pour leur modèle commercial. En outre, ils pourront combiner le consentement requis par Apple avec les consentements en matière de protection des données. Ainsi, les utilisateurs prendront les deux décisions en une seule étape, au lieu de cliquer sur plusieurs fenêtres.

Succès pour les associations publicitaires, mais pas nécessairement pour la convivialité

L'Office des cartels souligne que l'objectif n'est pas d'augmenter les taux de consentement, mais de permettre des décisions éclairées et aussi peu influencées que possible – tant pour que contre la publicité personnalisée. Pour les propriétaires d'iPhone, la décision devrait néanmoins entraîner des boîtes de dialogue plus fastidieuses au quotidien. Elles seront probablement plus longues et contiendront des liens supplémentaires.

La procédure a été initiée par des plaintes d'associations de publicité et de médias, qui considèrent la stricte protection du suivi d'Apple comme une ingérence dans leurs modèles commerciaux financés par la publicité. Les grandes plateformes comme Meta avaient déploré des pertes de revenus importantes après l'introduction de l'ATTF en raison d'une publicité moins ciblée.

En coulisse Meta sous pression, partie 4 : comment Apple est devenu l'ennemi juré Samuel Buchmann 78 likes 78 19 commentaires 19

Apple dispose désormais de quatre mois pour mettre en œuvre les modifications promises. Les engagements sont valables sept ans et seront supervisés par un fiduciaire indépendant. Apple les mettra en œuvre non seulement en Allemagne, mais aussi dans presque tous les autres États de l'UE. En effet, en France et en Italie également, les autorités de la concurrence ont déjà infligé des millions d'amendes au groupe. Les utilisateurs suisses d'iPhone devraient être épargnés par les dialogues ATT plus longs jusqu'à nouvel ordre.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







