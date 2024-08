L'iPhone remplace le système VAR en Premier League

La Premier League introduit un nouveau système de détection des hors-jeu. Grâce à l'apprentissage automatique, les positions des membres sont calculées même si elles ne sont pas visibles. L'iPhone joue un rôle clé dans ce processus.

Depuis quelques années, plusieurs ligues européennes de football font appel à l'arbitre assistant vidéo (VAR) pour les situations litigieuses sur le terrain. Pour les fautes, les buts ou les hors-jeu. Les situations de hors-jeu en particulier font régulièrement parler d'elles, car elles sont très difficiles à détecter - il s'agit parfois de décisions prises au millimètre près. En particulier, lorsque les joueurs sont proches les uns des autres, l'arbitre peut à peine voir si une partie du corps du joueur en possession du ballon est hors-jeu, même sous différents angles de caméra.

Le système de la FIFA pose problème

En 2022, la Fédération internationale de football (FIFA) introduira des systèmes qui utilisent l'apprentissage automatique pour suivre simultanément les mouvements des membres et ceux du ballon. L'objectif est de fournir une base de décision plus précise. Le logiciel reconnaît au total 29 parties du corps des joueurs. Problème : le système provoque de longs retards dans le jeu, n'est pas très précis et est donc sujet à des erreurs, comme l'écrit le portail Wire.

La Premier League britannique s'engage donc dans une nouvelle voie. Elle a signé un contrat avec la société Genius Sports. Cette société a développé une technologie capable d'effectuer des mesures ultra-précises en ce qui concerne les positions de hors-jeu dans le football. La "Semi-Assisted Offside Technology" (SAOT) s'appuie sur une combinaison de modèles d'apprentissage automatique et de plusieurs iPhones.

Comment fonctionne SAOT?

Matt Fleckenstein, membre du personnel de Genius, explique le système ainsi : Tout autour du terrain de jeu, 24 à 28 iPhones sont placés en gré à gré par deux. Genius obtient ainsi entre 7000 et 10000 points de données et peut créer des rendus 3D de chaque joueur.

Jusqu'à 10000 points de données devraient être obtenus avec SAOT.

Source : FIFA

Il en résulte une sorte de réseau virtuel en 3D qui indique aux arbitres le tracé exact de la ligne de hors-jeu. Grâce aux nombreux points de données, les détails manquants - dus par exemple à des problèmes d'éclairage - sont négligeables. De plus, les iPhones ont un taux de rafraîchissement très élevé, ce qui améliore également la qualité. Lors de phases d'essai, l'entreprise aurait testé jusqu'à 200 images par seconde, avant d'opter pour 100 images par seconde.

Le système reconnaît les différentes parties du corps et peut déterminer où elles se trouvent lorsqu'elles ne sont pas visibles (par exemple lorsqu'elles sont cachées par un autre joueur). Cela s'applique même à la pointe d'un pied. Il calcule ainsi la position du ballon et celle de chaque joueur (y compris les gardiens de but) et de leurs parties du corps.

Comme le règlement stipule que le hors-jeu se produit lorsque le ballon quitte le pied du joueur qui fait la passe, il est essentiel de pouvoir calculer la position de toutes les parties du corps de chaque destinataire possible de la passe.

Le système de mesure devrait déjà être utilisé en Premier League d'ici la fin de la saison en cours.